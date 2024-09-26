Динамо не может обыграть итальянские клубы почти 20 лет

На групповой стадии Лиги чемпионов 2004/05 столичный клуб победил "Рому" 2:0 на "Олимпийском". Этот матч прошел в ноябре. После него "бело-синие" до сих пор не могут одолеть представителей Серии А.

Теперь серия насчитывает 13 поединков без побед:

ЛЧ 2007/08 – "Рома" (1:4, 0:2);

(1:4, 0:2); ЛЧ 2009/10 – "Интер" (2:2, 1:2);

(2:2, 1:2); ЛЕ 2014/15 – "Фиорентина" (1:1, 0:2);

(1:1, 0:2); ЛЧ 2016/17 – "Наполи" (1:2, 0:0);

(1:2, 0:0); ЛЕ 2017/18 – "Лацио" (2:2, 0:2);

(2:2, 0:2); ЛЧ 2020/21 – "Ювентус" (0:2, 0:3);

(0:2, 0:3); ЛЕ 2024/25 – "Лацио" (0:3).

Напомним, что на этапе лиги киевляне встретятся также с другой командой "Вечного города" – "Ромой".