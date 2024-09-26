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Динамо не может обыграть итальянские клубы почти 20 лет

Лига Европы

Неудачная серия продолжается

Динамо не может обыграть итальянские клубы почти 20 лет

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

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На групповой стадии Лиги чемпионов 2004/05 столичный клуб победил "Рому" 2:0 на "Олимпийском". Этот матч прошел в ноябре. После него "бело-синие" до сих пор не могут одолеть представителей Серии А.

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Теперь серия насчитывает 13 поединков без побед:

  • ЛЧ 2007/08 – "Рома" (1:4, 0:2);
  • ЛЧ 2009/10 – "Интер" (2:2, 1:2);
  • ЛЕ 2014/15 – "Фиорентина" (1:1, 0:2);
  • ЛЧ 2016/17 – "Наполи" (1:2, 0:0);
  • ЛЕ 2017/18 – "Лацио" (2:2, 0:2);
  • ЛЧ 2020/21 – "Ювентус" (0:2, 0:3);
  • ЛЕ 2024/25 – "Лацио" (0:3).

Напомним, что на этапе лиги киевляне встретятся также с другой командой "Вечного города" – "Ромой".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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