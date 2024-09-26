Аякс – Бешикташ. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 26.09.2024

Лига Европы, первый тур

26 сентября, 22:00. "Иоганн Кройф Арена" (Амстердам)

Главный арбитр: Джон Брукс (Англия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 4

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"Аякс" и "Бешикташ" входят в список команд, претендующих на плей-офф Лиги Европы. Но, скорее, благодаря достижениям, которые были раньше. Амстердамцы провалили прошлый сезон, однако все-таки вышли в еврокубки, где их ждал тернистый путь. "Бешикташ" же вышел в ЛЕ только благодаря победе в Кубке Турции.

Новости Аякса

Столичная команда продолжает находиться в определенной турбулентности. А как по-другому можно назвать то, что “Аякс”, который практически всегда был гегемоном по крайней мере в своей стране, снова болтается в середине турнирной таблицы. В прошлом сезоне клуб занял пятое место, пока идет девятым. Но есть одно очень большое "но". Из-за того, что "Аякс" играл в квалификации ЛЕ, было перенесено два матча чемпионата. Условные две победы позволяют амстердамцам оказаться на третьем месте, что уже не так критично. Но это все условность.

И, например, предыдущий матч команды подтвердил это. "Аякс" играл против "Гоу Эхед Иглс", которые идут сейчас на 10 месте. Очень неудобная команда для амстердамцев, ведь в последних семи очных встречах была одержана только одна победа. И на этот раз выиграть не удалось: выездная ничья 1:1.

В квалификации амстердамцы стартовали со второго раунда. Из шести матчей одержали пять побед. Общий счет – 12:3. Но и соперники соответствующие: "Войводина", "Панатинаикос" (единственный достойный) и "Ягеллония".

Кадры хозяев

Игрок норвежской молодежной сборной Маннсверк этот матч пропустит. Также под вопросом сразу четыре футболиста: Авила, Ван Аксель, Бас и Бергейс. Последний не играл в трех крайних поединках, а он – ключевой футболист команды.

Новости Бешикташа

В прошлом сезоне битва за чемпионство в Турции была недостижимой ни для кого, кроме двух стамбульских клубов. И это был не "Бешикташ". "Галатасарай" выиграл трофей со 102 очками в активе, "Фенербахче" занял вторую позицию. А "черные орлы" расположились на шестом месте, имея в активе 56 очков – на 46 меньше чем чемпион. Существенная разница.

В еврокубки "Бешикташ" вышел благодаря победе в Кубке страны. Сразу попал в плей-офф раунда квалификации, где соперником стал "Лугано". Результативные вышли в матчи: 3:3 в Швейцарии и 5:1 в Турции вывели "черных орлов" в основной этап соревнования.

В общем, в этом сезоне команда идет без поражений. В чемпионате находится на третьем месте, имея одинаковое количество очков со вторым "Фенербахче" и уступая первому "Галатасараю" пятью зачетными пунктами. Однако "Бешикташ" имеет еще игру в запасе. Неплохой старт кампании, не правда ли?

Кадры гостей

У "Бешикташа" одна потеря – полузащитник Неджип Уйсал. Однако он не очень ключевая фигура в команде на старте кампании. В этом сезоне Уйсал провел один тайм в первом тайме, затем находился на скамье для запасных, а затем попал в лазаарет. Хотя это и официальный капитан команды.

Последние пять матчей Аякса и Бешикташа

Последние пять встреч хозяев

21.09. Гоу Эхед Иглс – Аякс 1:1 (Эридивизи)

18.09. Аякс – Ситтард 5:0 (Эридивизи)

29.08. Аякс – Ягеллония 3:0 (Лига Европы)

22.08. Ягеллония – Аякс 1:4 (Лига Европы)

18.08. НАК Брэда – Аякс 2:1 (Эридивизи)

Последние пять встреч гостей

22.09. Бешикташ – Эйспор 2:1 (Турецкая Суперлига)

15.09. Трабзонспор – Бешикташ 1:1 (Турецкая Суперлига)

01.09. Бешикташ – Сивасспор 2:0 (Турецкая Суперлига)

29.08. Бешикташ – Лугано 5:1 (Лига Европы)

22.08. Лугано – Бешикташ 2:2 (Лига Европы)

Личные матчи между соперниками

Однажды пересекались пути команд на международной арене. В 2021 году они встретились на групповом этапе Лиги чемпионов. Тогда "Аякс" набрал максимальные 18 очков, а "Бешикташ" не заработал ни одного зачетного балла в квартете.

24.11.2021. Бешикташ – Аякс 1:3

28.09.2021. Аякс – Бешикташ 2:0

Ставки и коэффициенты на матч Аякс – Бешикташ

Прогноз матча Аякс – Бешикташ от UA-Football

Букмекеры предпочитают хозяев, но "Бешикташ" в текущем сезоне неплохо набирает обороты. "Аякс", в то же время, продолжает мучиться во многих матчах. Прогноз: X2 (Кф 1,87).