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Травма Себальоса: спортивный врач озвучил возможные сроки возвращения
Защитник "Динамо" получил повреждение в матче с "Лацио"
Фото - Динамо
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк поделился мыслями относительно травмы защитника "Динамо" Брайана Себальоса, которую он получил во вчерашнем матче 1-го тура основного этапа Лиги Европы с "Лацио" (0:3).
"У Себальоса "задняя". Типичный механизм - надрыв мышцы на фоне спринта и ускорения + изменение вектора движения.
Как минимум, вылет на 3 недели. Нужно делать МРТ как можно скорее, что позволит точно установить диагноз, классифицировать травму по международным протоколам и спрогнозировать срок восстановления.
Наименьшее, что может ожидать защитника - это 3 недели. У того же Мбаппе сегодня сообщили такую же историю - "задняя" и аут на 3 недели.
P.S. Не очень понимаю зачем такую травму замораживать. Понятно, что мышца, понятно, что болит, но на данном этапе игрок должен чувствовать где и как его болит, чтобы провести самодиагностику, а также чтобы чувствовать ногу и не навредить себе. Непонятно зачем обезболивать ногу на газоне.
А вот лед на поврежденный участок после диагностики за пределами поля - тут зачет", - написал Бабелюк в своем Telegram-канале "Hospital Pass".
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