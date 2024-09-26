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Травма Себальоса: спортивный врач озвучил возможные сроки возвращения

Лига Европы

Защитник "Динамо" получил повреждение в матче с "Лацио"

Травма Себальоса: спортивный врач озвучил возможные сроки возвращения

Фото - Динамо

Новина українською

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк поделился мыслями относительно травмы защитника "Динамо" Брайана Себальоса, которую он получил во вчерашнем матче 1-го тура основного этапа Лиги Европы с "Лацио" (0:3).

"У Себальоса "задняя". Типичный механизм - надрыв мышцы на фоне спринта и ускорения + изменение вектора движения.

Как минимум, вылет на 3 недели. Нужно делать МРТ как можно скорее, что позволит точно установить диагноз, классифицировать травму по международным протоколам и спрогнозировать срок восстановления.

Наименьшее, что может ожидать защитника - это 3 недели. У того же Мбаппе сегодня сообщили такую же историю - "задняя" и аут на 3 недели.

P.S. Не очень понимаю зачем такую травму замораживать. Понятно, что мышца, понятно, что болит, но на данном этапе игрок должен чувствовать где и как его болит, чтобы провести самодиагностику, а также чтобы чувствовать ногу и не навредить себе. Непонятно зачем обезболивать ногу на газоне.

А вот лед на поврежденный участок после диагностики за пределами поля - тут зачет", - написал Бабелюк в своем Telegram-канале "Hospital Pass".

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Динамо (Киев) Лацио (Рим) Брайан Себальос
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Источник:
Hospital Pass
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Gican85 (Киев)
26.09.2024 в 08:11
Конечно, продержали весь матч на лавке, а какой-то Гений решил его в концовке встречи на поле выпустить - вот вам и травма, д0860ебы!
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
26.09.2024 в 08:11
Конечно, продержали весь матч на лавке, а какой-то Гений решил его в концовке встречи на поле выпустить - вот вам и травма, д0860ебы!
Ответить
0
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