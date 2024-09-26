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Ничья имени вратаря в пользу басков. Ницца – Реал Сосьедад 1:1. Обзор матча и видео голов
Хозяева больше заслуживали на победу
Фото - BFM RMC Sport
"Королевский клуб" посетил домашний стадион "орлят". На этой арене несколько дней назад "Сент-Этьен" получил 8 мячей в свои ворота. Испанская команда быстро вернула соперника на землю после разгромной виктории, открыв счет на 18-й минуте.
Еще до перерыва "гимнасты" восстановили паритет, а в начале второго тайма могли выйти вперед, но Эванн Гессан не реализовал пенальти. У французского клуба было еще несколько шансов, но кипер "бело-голубых" Алехандро Ремиро нейтрализовал опасность (4 сейва). Также он отразил 11-метровый удар.
Во 2-м туре "орлята" сыграют против "Лацио" в Риме, а команда из Сан-Себастьяна будет принимать "Андерлехт".
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Смотрите обзор матча 1-го тура Лиги Европы 2024/25
Ницца. Альянц Ривьера
Ницца – Реал Сосьедад 1:1
Голы: Росарио, 45 – Барренечеа, 18
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