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Тен Хаг о ничьей с Твенте: Мы не довели дело до конца, а как команда, вы должны это сделать

Лига Европы

Красные дьяволы продолжают демонстрировать стабильность потерянных очков

Тен Хаг о ничьей с Твенте: Мы не довели дело до конца, а как команда, вы должны это сделать

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "МЮ" на своем поле сыграл вничью с "Твенте" (1:1) в рамках первого тура Лиги Европы. На послематчевой пресс-конференции главный тренер "манкунианцев" Эрик Тен Хаг похвалил нидерландцев за самоотдачу и отметил, что его команда продолжает совершенствоваться, а любые проблемы являются краткосрочными.

"Это была игра всей их жизни. Они ["Твенте"] боролись за каждый ярд, а мы нет. 99% - это недостаточно. Часто я думаю, что менталитет этой команды очень хорош. Сегодня у меня есть некоторые критические замечания. Не только команда должна смотреть в зеркало, я тоже являюсь ее частью. Вы знаете, что у нас есть определенные проблемы с забитыми голами, но мы должны убивать игру. Мы очень амбициозны, а когда у вас есть амбиции, вы должны работать. Особенно сегодня, во втором тайме, мы были слишком самодовольны. Мы не довели дело до конца, а как команда, вы должны это сделать", - цитирует Тен Хага BBC.

Добавим, что следующий свой матч "МЮ" сыграет 29 сентября дома против "Тоттенхэма".

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Лига Европы Манчестер Юнайтед Твенте (Энсхеде) Эрик тен Хаг
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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