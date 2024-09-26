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Тренер Лацио - о победе над Динамо: Я знал, что мы не ошибемся
Римский клуб обыграл киевлян со счетом 3:0
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Главный тренер "Лацио" Марко Барони прокомментировал победй своей команды над "Динамо" (3:0) в рамках 1-го тура основного этапа Лиги Европы.
"Это сильные эмоции, но я держал себя в руках и был сосредоточен на матче. Я знал, что команда не ошибется с выступлением, поэтому был абсолютно спокоен. Мы провели отличную игру. После того как счет стал 3:0 мы стали чаще ошибаться, но я видел желание не пропускать голы, и команда всегда оставалась в рамках своих возможностей."Но ведь киевлянам надо иметь какую-то гордость, разве нет?". Динамо – Лацио. Обзор послематчевой итальянской прессы
Победа всегда приятна. Мы рады за болельщиков, за команду, я их поздравляю. Теперь мы начнем готовиться к матчу с "Торино". Это наш путь, мы будем играть так, как мы умеем.
Эта команда должна и впредь придерживаться такого стиля игры, дома и на выезде, тратить всю свою энергию и играть в атакующий футбол, стараясь забивать голы. Ребята поддерживают меня в этом отношении", - приводит слова Барони Tuttomercatoweb.
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