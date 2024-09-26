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Чудо-гол 18-летнего Мерштедта. Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1. Видео матча и обзор голов
По голу в каждом из таймов
Hoffenheim
Датский "Мидтьюлланн" и немецкий "Хоффенхайм" не выявили победителя в первом туре основного этапа Лиги Европы.
Открыл счёт в матче на 42-й минуте Дарио Осорио, а уже под конец встречи в эффектном стиле восстановил паритет Макс Мерштедт.
Лига Европы. 1-й тур
25 сентября. Хернинг. "МСХ Арена"
"Мидтьюлланн" - "Хоффенхайм" 1:1
Голы: Осорио 42 - Мерштедт 90
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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