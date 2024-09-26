Альгуасиль о ничейном результате с Ниццей: Это была открытая игра с моментами у тех и у других ворот

Вчера кризисный "Реал Сосьедад" сумел сыграть вничью с "Ниццей" (1:1) в рамках первого тура Лиги Европы. Главный тренер испанского клуба Иманоль Альгуасиль после поединка отметил, что его подопечные могли забивать больше одного мяча, а также похвалил игру футболистов в защите.

"Это была открытая игра, с моментами у тех и у других ворот, и мы сожалеем о том, что Микель не реализовал свой второй шанс, а также о голе, который мы пропустили до перерыва. Затем, во втором тайме, это правда, что мы меньше владели мячом, но я должен поздравить игроков с той игрой, которую они показали. Я доволен [результатом] лишь наполовину, поскольку мы могли забить в первом тайме и потому, что они забили гол на последней минуте перед перерывом. Мне жаль, потому что первый тайм был очень хорошим, против команды, которая была на ходу, здесь, перед родными болельщиками. Во втором тайме нам не хватало сил, и мы вынуждены были защищаться больше, чем хотелось бы, но я рад за великолепную работу команды в обороне", - цитирует Альгуасиля Marca.

Добавим, что следующий свой матч в Лиге Европы "Реал Сосьедад" сыграет 3 октября дома против "Андерлехта".