Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Деле-Баширу: Гол и ассист против Динамо сделали меня еще счастливее
Игрок "Лацио" оформил гол+ассист
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Атакующий полузащитник "Лацио" Фисайо Деле-Баширу прокомментировал победу над "Динамо" (3:0) в рамках 1-го тура основного этапа Лиги Европы.
"Гол и ассист за три минуты? Конечно, я счастлив. Перед игрой я был уверен в себе и в команде. Думаю, что я сделал свою работу, а гол и ассист сделали меня еще счастливее.
Мы играем в этом турнире [Лиги Европы], чтобы выиграть его. Мы двигаемся от матча к матчу. Если мы всегда будем забивать три гола, то, в конце концов, выиграем его", - сказал Деле-Баширу.
Следующий матч в ЛЕ "Лацио" сыграет 3 октября против "Ниццы".
Популярное сейчас
- Динамо - Лацио 0:3. Видео голов и обзор матча
- Лига Европы. Динамо – Лацио 0:3. Центр обороны в роли апогея провала киевлян
- Сливаем воду. Динамо - Лацио - 0:3 к 35-й минуте. ВИДЕО
- Динамо - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО