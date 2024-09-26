Деле-Баширу: Гол и ассист против Динамо сделали меня еще счастливее

Атакующий полузащитник "Лацио" Фисайо Деле-Баширу прокомментировал победу над "Динамо" (3:0) в рамках 1-го тура основного этапа Лиги Европы.

"Гол и ассист за три минуты? Конечно, я счастлив. Перед игрой я был уверен в себе и в команде. Думаю, что я сделал свою работу, а гол и ассист сделали меня еще счастливее.

Мы играем в этом турнире [Лиги Европы], чтобы выиграть его. Мы двигаемся от матча к матчу. Если мы всегда будем забивать три гола, то, в конце концов, выиграем его", - сказал Деле-Баширу.