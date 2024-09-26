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Деле-Баширу: Гол и ассист против Динамо сделали меня еще счастливее

Лига Европы

Игрок "Лацио" оформил гол+ассист

Деле-Баширу: Гол и ассист против Динамо сделали меня еще счастливее

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Атакующий полузащитник "Лацио" Фисайо Деле-Баширу прокомментировал победу над "Динамо" (3:0) в рамках 1-го тура основного этапа Лиги Европы.

"Гол и ассист за три минуты? Конечно, я счастлив. Перед игрой я был уверен в себе и в команде. Думаю, что я сделал свою работу, а гол и ассист сделали меня еще счастливее.

Мы играем в этом турнире [Лиги Европы], чтобы выиграть его. Мы двигаемся от матча к матчу. Если мы всегда будем забивать три гола, то, в конце концов, выиграем его", - сказал Деле-Баширу.

Следующий матч в ЛЕ "Лацио" сыграет 3 октября против "Ниццы".

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Источник:
Tuttomercatoweb
Опубликовал: Алина Ерофеева
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