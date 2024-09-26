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Наставник Ниццы - про 1:1 с Реал Сосьедадом: Даже если я в целом доволен игрой команды, то это была досадная ничья

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Еще есть семь туров, чтобы улучшить свою турнирную ситуацию

Наставник Ниццы - про 1:1 с Реал Сосьедадом: Даже если я в целом доволен игрой команды, то это была досадная ничья

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В первом туре Лиги Европы "Ницца" расписала ничью с "Реал Сосьедадом" (1:1). Главный тренер "орлят" Франк Хайзе на послематчевой пресс-конференции заявил, что его команда была близка к тому, чтобы обыграть своего соперника.

"Учитывая содержание матча, даже если я в целом доволен игрой команды, то это была досадная ничья... Мы не выиграли игру, которую должны были выиграть. Мы создавали моменты, мы создавали комбинации, мы сильно прессинговали на протяжении большей части игры и выиграли много верховых дуэлей. Бывают моменты, когда мы очень, очень эффективны, а бывают моменты, когда не очень, но это футбол, и мы должны продолжать работать над этим. Но я не разочарован нашим выступлением", - цитирует Франка Хайзе L'Equipe.

Добавим, что следующий свой поединок в этом еврокубковом турнире "Ницца" проведет 3 октября на выезде против "Лацио".

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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Александр Гресь
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