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Эксперт - о поражении Динамо от Лацио: Сложилась ассоциация, что нам набили рожу и показали наше место
Неудачный старт киевлян в Лиге Европы
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Футбольный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло поделился своими мыслями по поводу результата матча Лиги Европы "Динамо" - "Лацио" (0:3).
"Не знаю как Вам, а у меня сложилась ассоциация, что нам сегодня набили рожу, и показали наше место. Стоим мы на улице с фингалами, и боимся показаться болельщикам на глаза.
Конструктивно критикую.
Проиграли борьбу и подборы в опорной зоне. Сегодня были медленные на мяче. Пару игроков выпали из игры. Организация в обороне - детский сад. На первый взгляд показалась, что в первых двух пропущенных, виновны Себальос и Биловар. А нет, наварил Бражко. Проиграл подбор и обрезал центральных защитников. В этих двух эпизодах, как раз центральные защитники свою борьбу выиграли. В третьем пропущенном вообще эпизод с кинокомедии. Михавко и Биловар передавали друг-другу игрока под опеку. Умный форвард увёл Биловара с места его работы за пивом, оставив Тымчика один в один с двухметровым атлетом. Даю 100%, что Тымчик его вообще не видел и не контролировал. Вот и три ноль…
Ну а если убрать шутки, и говорить серьёзно. Мы увидели разницу. Проигрываем в атлетизме и скорости. О реализации созданных моментов промолчу. Расшифровываю, что такое атлетизм. В сравнении с игроками "Лацио", мы выглядели худенькими мальчиками, да ещё метр в кепке и на коньках в среднем росте команды. Вот это на заметку селекционерам "Динамо"…Читайте также"Но ведь киевлянам надо иметь какую-то гордость, разве нет?". Динамо – Лацио. Обзор послематчевой итальянской прессы
И напоследок парадокс…. По профессиональной статистике, мы были лучше "Лацио", но проиграли 0:3. Всем Добра. Слава Украине…", - написал Заховайло в своем Facebook.
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