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Игрок Твенте - после ничьи с МЮ: Показали Европе, как мы можем играть

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Превзошли ожидания

Игрок Твенте - после ничьи с МЮ: Показали Европе, как мы можем играть

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Твенте" Юри Регир доволен ничьей в выездном матче с "Манчестер Юнайтед" (1:1) в первом туре Лиги Европы.

"Счет 1:1, мы набираем одно очко, но думаем, что можем гордиться собой, потому что некоторые представители прессы перед игрой говорили, что мы приедем сюда и не будем иметь никаких шансов.

Но мы хорошо отработали в защите с точки зрения психологии. Кроме того, неплохо работали с мячом. Думаю, мы показали Европе, как мы можем играть.

До пропущенного нами гола у нас было несколько моментов. Уннерсталл, наш вратарь, отразил один удар в первом тайме, а в последние минуты он также сделал несколько очень хороших сейвов. Но и мы создавали свои шансы, так что можем собой гордиться. Это отличное начало для нас", - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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