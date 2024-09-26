Игрок Твенте - после ничьи с МЮ: Показали Европе, как мы можем играть

Полузащитник "Твенте" Юри Регир доволен ничьей в выездном матче с "Манчестер Юнайтед" (1:1) в первом туре Лиги Европы.

"Счет 1:1, мы набираем одно очко, но думаем, что можем гордиться собой, потому что некоторые представители прессы перед игрой говорили, что мы приедем сюда и не будем иметь никаких шансов.

Но мы хорошо отработали в защите с точки зрения психологии. Кроме того, неплохо работали с мячом. Думаю, мы показали Европе, как мы можем играть.

До пропущенного нами гола у нас было несколько моментов. Уннерсталл, наш вратарь, отразил один удар в первом тайме, а в последние минуты он также сделал несколько очень хороших сейвов. Но и мы создавали свои шансы, так что можем собой гордиться. Это отличное начало для нас", - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.