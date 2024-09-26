Сабо: Шовковский сейчас должен понять - с этими мальчиками он в Европе далеко не уйдет

Бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал поражение киевской команды от "Лацио" (0:3) в матче 1-го тура основного этапа Лиги Европы.

- Когда счет стал 0:3, то у меня уже не выдержали нервы, я выключил телевизор. Потом немножко отошел и все же досмотрел игру до конца. Как раз увидел, как выгнали Брагару с поля, показав ему прямую красную карточку. Да, фол был, но почему в концовке игры за идентичное нарушение, почти как под копирку, тот наступил на голеностоп и этот на голеностоп, игрок "Лацио" (Романьоли) получил желтую? Немного странное судейство было, мне не понравилось, но не в действиях рефери главная причина поражения.

Шовковский сейчас должен понять - с этими мальчиками он в Европе далеко не уйдет. "Динамо" никакое...

- Был ли шанс у киевлян переломить ход игры, если бы, скажем, Шовковский с первых минут второго тайма выпустил второго нападающего? Я про Эдуардо Герреро.

- Не думаю. Результат закономерен. Что показало "Динамо"? Ну, держали мяч временами, но где? На своей половине поля! И толку? У "Лацио" значительно лучше, практически идеальная, реализация. А наши усилия пропали даром, хотя моменты были - вот что обидно!

Что касается Герреро, то он, как по мне, неплохой форвард. В "Заре" даже очень хорошо выглядел, но Шовковский почему-то не видит в нем пока игрока основного состава. Посмотрим, может и станет основным, - сказал Сабо.