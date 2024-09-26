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Сабо: Шовковский сейчас должен понять - с этими мальчиками он в Европе далеко не уйдет

Лига Европы

Йожеф Йожефович прокомментировал поражение "Динамо" от "Лацио"

Сабо: Шовковский сейчас должен понять - с этими мальчиками он в Европе далеко не уйдет

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал поражение киевской команды от "Лацио" (0:3) в матче 1-го тура основного этапа Лиги Европы.

- Когда счет стал 0:3, то у меня уже не выдержали нервы, я выключил телевизор. Потом немножко отошел и все же досмотрел игру до конца. Как раз увидел, как выгнали Брагару с поля, показав ему прямую красную карточку. Да, фол был, но почему в концовке игры за идентичное нарушение, почти как под копирку, тот наступил на голеностоп и этот на голеностоп, игрок "Лацио" (Романьоли) получил желтую? Немного странное судейство было, мне не понравилось, но не в действиях рефери главная причина поражения.

Шовковский сейчас должен понять - с этими мальчиками он в Европе далеко не уйдет. "Динамо" никакое...

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- Был ли шанс у киевлян переломить ход игры, если бы, скажем, Шовковский с первых минут второго тайма выпустил второго нападающего? Я про Эдуардо Герреро.

- Не думаю. Результат закономерен. Что показало "Динамо"? Ну, держали мяч временами, но где? На своей половине поля! И толку? У "Лацио" значительно лучше, практически идеальная, реализация. А наши усилия пропали даром, хотя моменты были - вот что обидно!

Что касается Герреро, то он, как по мне, неплохой форвард. В "Заре" даже очень хорошо выглядел, но Шовковский почему-то не видит в нем пока игрока основного состава. Посмотрим, может и станет основным, - сказал Сабо.

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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fatov1986 (Лондон)
26.09.2024 в 12:38
Какие мальчики, им до мальчиков еще далеко? Сосунки, ни одного нормального мужика нет, который взял бы на себя игру
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Комментарии 3
fatov1986 (Лондон)
26.09.2024 в 12:38
Какие мальчики, им до мальчиков еще далеко? Сосунки, ни одного нормального мужика нет, который взял бы на себя игру
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
26.09.2024 в 12:10
То є так, дідусю
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0
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Taychik (Тбилиси)
26.09.2024 в 11:51
Это час "великого тренера", а ныне эксперта!))) Тренера, который с более именитыми игроками, не смог добиться НИЧЕГО. (как в Динамо, так и в сборной) Что наговорил ОБИЖЕННЫЙ, не читал. Интересно другое, журналисту, который берет интервью у этого "потрясающего тренера", не противно? (сплюнуть не хочется???)
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