Постекоглу относительно чрезмерного количества игр в футболе: Это может дойти до того, что у нас не будут играть лучшие игроки

В четверг "Тоттенхэм" принимает азербайджанский "Карабах" в первом из восьми матчей недавно расширенной Лиги Европы. Команды могут сыграть до 16 матчей, чтобы попасть в финал в Бильбао 21 мая 2025 года. На предматчевой пресс-конференции тренер "шпор" Анге Постекоглу высказал свое мнение относительно увеличения количества матчей в футболе.

"Я уже говорил ранее, что считаю, что мы приближаемся к опасному уровню наших ожиданий в отношении игроков. Они больше не имеют перерыва между сезонами. Это может дойти до того, что у нас не будут играть лучшие игроки и, что еще хуже, возможно, сломаются по разным причинам", - цитирует Анге Постекоглу BBC.

Добавим, что поединок "Тоттенхэм" - "Карабах" состоится сегодня в 22:00 по киевскому времени.