Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Постекоглу относительно чрезмерного количества игр в футболе: Это может дойти до того, что у нас не будут играть лучшие игроки
Тренер шпор также затронул наболевшую тему
Getty Images / Global Images Ukraine
В четверг "Тоттенхэм" принимает азербайджанский "Карабах" в первом из восьми матчей недавно расширенной Лиги Европы. Команды могут сыграть до 16 матчей, чтобы попасть в финал в Бильбао 21 мая 2025 года. На предматчевой пресс-конференции тренер "шпор" Анге Постекоглу высказал свое мнение относительно увеличения количества матчей в футболе.
"Я уже говорил ранее, что считаю, что мы приближаемся к опасному уровню наших ожиданий в отношении игроков. Они больше не имеют перерыва между сезонами. Это может дойти до того, что у нас не будут играть лучшие игроки и, что еще хуже, возможно, сломаются по разным причинам", - цитирует Анге Постекоглу BBC.
Добавим, что поединок "Тоттенхэм" - "Карабах" состоится сегодня в 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- В Роме объяснили увольнение Де Росси
- "Но ведь киевлянам надо иметь какую-то гордость, разве нет?". Динамо – Лацио. Обзор послематчевой итальянской прессы
- Лига Европы. Динамо – Лацио 0:3. Центр обороны в роли апогея провала киевлян
- Старт Динамо в ЛЕ, Бавария против Байера и дерби Мадрида. Расписание футбола на 23 – 29 сентября
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО