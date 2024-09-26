"Мы им пасик, они нам голик". Хацкевич отреагировал на поражение Динамо от Лацио

Бывший полузащитник и наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич поделился своими мыслями относительно результата матча киевлян с римским "Лацио".

- "Динамо" стартует в новом сезоне Лиги Европы с разгромного поражения в матче с "Лацио". Как оцените выступление команды Александра Шовковского?

- Результат отрицательный, впечатления идентичные. Это первая игра, но ребята должны понять, что в Лиге Европы нужно переключаться со второй и третьей скорости на пятую-шестую. На таком уровне уже не проходит то, что проходило бы в чемпионате Украины. Нужно принимать решения быстрее, выполнять все качественнее и действовать организованно.

- Вы имеете опыт противостояния "Лацио" в роли игрока и в роли главного тренера. А как вам нынешняя команда "орлов"?

- В первом тайме "Динамо" владело мячом. Однако мы им пасек, они нам голик. Контроль мяча - это замечательно, но надо быть агрессивнее, продумывать действия на шаг вперед. И было заметно, что футболисты "Лацио" быстрее в каждом из эпизодов, мощнее в единоборствах. К сожалению, наши игроки в этом компоненте им и уступили, - считает Хацкевич.