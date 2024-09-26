Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дино Топпмеллер перед игрой с Викторией Пльзень: Мы с уважением относимся к своему сопернику
Для его команды Лига Европы является особенным турниром
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня продолжатся соревнования первого тура второго по значимости еврокубка. Один из поединков состоится во Франкфурте, где местный "Айнтрахт" будет принимать "Викторию Пльзень". На предматчевой пресс-конференции тренер "орлов" Дино Топпмеллер подчеркнул, что его подопечным не стоит недооценивать своего соперника.
"Мы все знаем, что это особое соревнование для "Айнтрахта" - и мы все это чувствуем. Мы хотим хорошо выступить перед нашими болельщиками и начать с трех очков. Для всех тех, кто был здесь в 2022 году, это, очевидно, самый яркий момент в их карьере. Хотя мы считаем себя фаворитами, "Виктория Пльзень" выиграла все свои матчи в группе в Лиге конференций прошлого сезона и дошла до четвертьфинала - нам не удалось сделать ни того, ни другого. ММы с уважением относимся к своему сопернику", - заявил Дино Топпмеллер.
Добавим, что матч "Айнтрахт Франкфурт" - "Викторию Пльзень" состоится 26 сентября в 22:00 на стадионе "Дойче Банк Парк".
Популярное сейчас
- В Роме объяснили увольнение Де Росси
- Динамо - Лацио 0:3. Видео голов и обзор матча
- Шовковский: Можно было закрыться и стоять, 11 игроков в штрафной. Но мы хотели играть
- Динамо – Лацио. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 25.09.2024
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО