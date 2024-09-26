Дино Топпмеллер перед игрой с Викторией Пльзень: Мы с уважением относимся к своему сопернику

Сегодня продолжатся соревнования первого тура второго по значимости еврокубка. Один из поединков состоится во Франкфурте, где местный "Айнтрахт" будет принимать "Викторию Пльзень". На предматчевой пресс-конференции тренер "орлов" Дино Топпмеллер подчеркнул, что его подопечным не стоит недооценивать своего соперника.

"Мы все знаем, что это особое соревнование для "Айнтрахта" - и мы все это чувствуем. Мы хотим хорошо выступить перед нашими болельщиками и начать с трех очков. Для всех тех, кто был здесь в 2022 году, это, очевидно, самый яркий момент в их карьере. Хотя мы считаем себя фаворитами, "Виктория Пльзень" выиграла все свои матчи в группе в Лиге конференций прошлого сезона и дошла до четвертьфинала - нам не удалось сделать ни того, ни другого. ММы с уважением относимся к своему сопернику", - заявил Дино Топпмеллер.

Добавим, что матч "Айнтрахт Франкфурт" - "Викторию Пльзень" состоится 26 сентября в 22:00 на стадионе "Дойче Банк Парк".