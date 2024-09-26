Лион – Олимпиакос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

У "Лиона" был тяжелый календарь в чемпионате на старте сезона. Но их скудную форму это не оправдывает. В 5 турах из положительных результатов - волевая победа над "Страсбуром" (4:3) и ничья на выезде у "Ланса" (0:0). При этом был провал в Ренне (3:0), безнадежно проигранный матч "Монако" (0:2) дома и эпичный слив "Марселя" (2:3) при игре в большинстве 85 минут. Такими темпами Пьер Саж надолго не задержится. Из хороших новостей - полностью опустевший лазарет. Неманья Матич прикроет тройку центрбеков вместе с Толиссо и Какре.

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"Олимпиакос" в прошлом сезоне финишировал лишь третьим в греческой Суперлиге, но кампания все равно была признана супер успешной благодаря триумфу в Лиге конференций. Во Францию не полетели капитан команды Гиоргис Масурас и основной центральный защитник Панайотис Рецос. Масураса может в старте заменить экс-игрок "Шахтера" Виллиан. Что касается Романа Яремчука, то пока украинец появляется на поле со скамейки запасных и, скорее всего, этот матч также начнет вне основного состава команды.

Лига Европы, этап лиги, 1-й тур

26 сентября. 22:00. Лион. "Парк Олимпик Лионне"

Главный судья: Лоуренс Виссер (Бельгия)

Трансляция: Megogo Football 7