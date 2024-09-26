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"Пусть еще татуировку себе на лбу сделает". Сабо разнес лидера Динамо
Специалист жестко раскритиковал Шапаренко после игры с "Лацио"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо подверг жесткой критике полузащитника киевлян Николая Шапаренко за игру в матче 1-го тура основного этапа Лиги Европы с "Лацио" (0:3).
"Давно известная футбольная истина: покажите мне вашу среднюю линию и я скажу, какая у вас команда. А что в "Динамо"? Нет у нас нормальных полузащитников. Нет!
Шапаренко бегает, из него уже слепили непонятно кого... Прости меня, но ведь это и вы, журналисты, сделали из него звезду! До небес их возвеличили. А что мы видим? Ну, обрисованные обе руки. Пусть еще татуировку себе на шее или лбу сделает! Понаписали, что за него там миллионы дадут. Ни**я за него не дадут! За что?", - сказал Сабо.
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