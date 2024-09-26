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"Пусть еще татуировку себе на лбу сделает". Сабо разнес лидера Динамо

Лига Европы
Обновлено

Специалист жестко раскритиковал Шапаренко после игры с "Лацио"

"Пусть еще татуировку себе на лбу сделает". Сабо разнес лидера Динамо

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо подверг жесткой критике полузащитника киевлян Николая Шапаренко за игру в матче 1-го тура основного этапа Лиги Европы с "Лацио" (0:3).

"Давно известная футбольная истина: покажите мне вашу среднюю линию и я скажу, какая у вас команда. А что в "Динамо"? Нет у нас нормальных полузащитников. Нет!

Шапаренко бегает, из него уже слепили непонятно кого... Прости меня, но ведь это и вы, журналисты, сделали из него звезду! До небес их возвеличили. А что мы видим? Ну, обрисованные обе руки. Пусть еще татуировку себе на шее или лбу сделает! Понаписали, что за него там миллионы дадут. Ни**я за него не дадут! За что?", - сказал Сабо.

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Йожеф Сабо Динамо (Киев) Лацио (Рим) Николай Шапаренко
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
26.09.2024 в 13:52
Абсолютно согласен с Сабо, и насчёт журналистики он тоже прав
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Комментарии 3
storm_ua (Николаев)
26.09.2024 в 13:52
Абсолютно согласен с Сабо, и насчёт журналистики он тоже прав
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2
0
cucumber (Киев)
26.09.2024 в 13:08
Коли це каже гравець того самого грізного у минулому Динамо, коли це бачать вболівальники, то чому про це не пишуть журналісти? вася огурцов
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1
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
26.09.2024 в 12:44
То є так!
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2
0

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