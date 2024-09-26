Кузнецов: При чем здесь Себальос, и что требовать от 19-летнего Михавко?

Бывший защитник "Динамо" Олег Кузнецов поделился своими мыслями относительно поражения киевского клуба от "Лацио" (0:3) в матче 1-го тура основного этапа Лиги Европы.

- Причина этого поражения не одна. К сожалению, достаточно ошибались центральные защитники "Динамо", к этому добавились ошибки наших опорников, особенно Бражка, и в целом - все решили индивидуальные помарки...

- "Лацио" визуально как-то очень легко забил все три мяча, или так только кажется?

- Да, когда соперник откровенно ошибается, то и кажется, что все просто и легко... Плохо, что "Динамо" в межсезонье так и не решило вопрос с приобретением хорошего центрального защитника. В обойме на матч с "Лацио" были три центрбека плюс Попов и Дячук на скамейке, однако, это не позволяет надеяться на результат, не добавляет надежности в центральной зоне.

Вспомните, как голы киевляне пропускали, в первом случае не добежал Бражко, во втором голе однозначно Михавко виноват... Понимаете, футболистов на эти позиции годами наигрывают, и тогда уже надеются на качество. А что сейчас требовать от 19-летнего Михавка, например? Сколько он сыграл?

- Травма Себальоса действительно настолько негативно сказалась на игре "Динамо"?

- Я так не считаю. Он только третий матч за "бело-синих" выступает. То, как Себальос себя показал в чемпионате Украины, ни о чем не говорит, потому что трудно, учитывая уровень УПЛ, быстро оценивать футболистов. Вот если бы Себальос 90 минут отыграл против "Лацио", тогда бы и судить можно было. Думаю, что у Шовковского и другие варианты по этой позиции были - тот же Биловар, который на замену вышел.

- Каково ваше впечатление от футбола в исполнении Шапаренко, который, как по мне, допустил очень много брака?

- Его слишком распиарили, мол, лучший игрок чемпионата Украины, один из лучших в национальной команде ... Из всех утюгов это звучит, потому что Шапаренко продают. Думаю, что весь этот шум очень негативно сказывается на игре Николая, на его психологии. А на самом деле, относительно Шапаренко, то и приглашений никаких почти нет - разве что, из Турции только...

Вообще, нужно обратить внимание на то, как сейчас выступают все наши сборники. Усталость после Евро-2024, когда у ребят почти не было отпуска, сейчас очень сказывается. Поэтому, с одной стороны, их трудно в чем-то и обвинять. Посмотрите, как "Шахтер" играет, и особенно его лидер - Судаков. В поединке с "Рухом" уже было очень заметно, что "Динамо" функционально подсело, попало в яму... Конечно, с середины лета киевляне провели уже более десятка тяжелых матчей. Отсюда и действия в центре поля, например, где от Бражко, Шапаренко и Пихаленка пока можно не ждать какого-то креатива, только фрагментами...

- А от Ваната можно ждать большего на острие атаки?

- В поединке с "Лацио" он цеплялся за мяч, был активным. Считаю, что Ванат игру не провалил. Во всяком случае, оборона римлян чувствовала это давление. Что касается Герреро, то его подключать к игре будут постепенно. Впереди напряженный график, и у Герреро еще будет игровая практика и возможность показать себя.

- Что скажете об игре "Лацио", который, как особо подчеркивалось, вышел против "Динамо" полурезервным составом?

- Восемь футболистов они поменяли по сравнению с последним матчем чемпионата Италии. Отмечу, что их стартовый состав максимально собранно начал поединок с "Динамо". Безусловно, "Лацио" повезло с таким быстрым голом, после чего им стало легче. Однако, заметна была и несыгранность этого состава. Командной игры римлян я не заметил. Все футболисты "Лацио" хотели показать себя с наилучшей стороны, старались, но судьбу встречи определили не они, а ошибки "Динамо".

Читайте также Травма Себальоса: спортивный врач озвучил возможные сроки возвращения

- Как повлияет это стартовое поражение "Динамо", да еще и с таким счетом, на турнирный расклад в текущей Лиге Европы?

- Это только первый матч из многих, поэтому ничего страшного не случилось. Как оказалось, соперник был сильный, а до этого думали, что с "Лацио" можно играть на равных... Теперь надо четко осознать, что очень непросто нам будет и в поединках с "Хоффенхаймом", "Ромой", и с "Реалом Сосьедад". Если не ошибаюсь, были предварительные подсчеты, согласно которым, в новом формате турнира нужно набрать 8-9 баллов. Думаю, что "Динамо" способно получать нужный результат. Верим в нашу команду - образно говоря, еще не вечер, - сказал Кузнецов.