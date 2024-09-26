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Рома - Атлетик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Рома - Атлетик: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.09.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Рома - Атлетик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Атлетик" Бильбао возвращается в Еврокубки впервые с сезона 2017/18. Очень вовремя, поскольку финал Лиги Европы сезона 2024/25 состоится на его стадионе "Сан Мамес". Однако путь к нему начинается со сложного выезда к "Роме", играющей в Еврокубках 11-ый сезон подряд и часто проходящей в них далеко. Сыграет ли опыт сегодня решающую роль? Или же игровая форма и настроение?

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Лига Европы, первый тур

26 сентября. 22:00. Рим. "Стадио Олимпико"

Главный арбитр: Георги Кабаков (Болгария)

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Атлетик (Бильбао) Рома смотреть футбол онлайн
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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