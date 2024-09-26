Форвард Лацио: Мы забили Динамо три гола и потом матч был под нашим контролем

Нападающий "Лацио" Булайе Диа прокомментировал победу над "Динамо" (3:0) в матче 1-го тура основного этапа Лиги Европы.

"Важная победа на выезде, мы забили 3 гола и потом матч был под нашим контролем. Это было важно, потому что голом соперник мог бы возобновить борьбу.

Читайте также Деле-Баширу: Гол и ассист против Динамо сделали меня еще счастливее

Деле-Баширу? Он умеет делать все и мне очень приятно играть с ним. Я здесь, чтобы делать свою работу наилучшим образом, и если я при этом забиваю и помогаю команде, то счастлив от этого", - сказал форвард.