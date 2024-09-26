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Форвард Лацио: Мы забили Динамо три гола и потом матч был под нашим контролем

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Форвард Лацио: Мы забили Динамо три гола и потом матч был под нашим контролем

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

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Нападающий "Лацио" Булайе Диа прокомментировал победу над "Динамо" (3:0) в матче 1-го тура основного этапа Лиги Европы.

"Важная победа на выезде, мы забили 3 гола и потом матч был под нашим контролем. Это было важно, потому что голом соперник мог бы возобновить борьбу.

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Деле-Баширу? Он умеет делать все и мне очень приятно играть с ним. Я здесь, чтобы делать свою работу наилучшим образом, и если я при этом забиваю и помогаю команде, то счастлив от этого", - сказал форвард.

Следующий матч в ЛЕ "Лацио" сыграет 3 октября против "Ниццы".

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Динамо (Киев) Лацио (Рим)
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Источник:
Tuttomercatoweb
Опубликовал: Алина Ерофеева
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