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Форвард Лацио: Мы забили Динамо три гола и потом матч был под нашим контролем
Римляне разгромили киевский клуб
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Нападающий "Лацио" Булайе Диа прокомментировал победу над "Динамо" (3:0) в матче 1-го тура основного этапа Лиги Европы.
"Важная победа на выезде, мы забили 3 гола и потом матч был под нашим контролем. Это было важно, потому что голом соперник мог бы возобновить борьбу.
Деле-Баширу? Он умеет делать все и мне очень приятно играть с ним. Я здесь, чтобы делать свою работу наилучшим образом, и если я при этом забиваю и помогаю команде, то счастлив от этого", - сказал форвард.
Следующий матч в ЛЕ "Лацио" сыграет 3 октября против "Ниццы".
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