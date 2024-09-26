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"Им надо снова идти в школу, а не в ЛЕ играть". Сабо уничтожил защитников Динамо

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Досталось и оборонцам киевского клуба

"Им надо снова идти в школу, а не в ЛЕ играть". Сабо уничтожил защитников Динамо

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо раскритиковал оборону киевского клуба после поражения от "Лацио" (0:3) в 1-м туре основного этапа Лиги Европы.

"О защите я уже говорил - этой пацанве надо снова идти в школу, а не в Лиге Европы играть! Три мяча "Лацио" нам забило через дыру в центре защиты, где играл этот мальчик (Михавко, - прим.). Где он был? Справа у нас играет Тымчик, уже не пацан (27 лет, - прим.), а на его фланге проходной двор. От игрока команды-соперника он играет на расстоянии в пять метров. Да это п****ц! Ты же должен играть плотно один в один, не дать ему продохнуть!

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Я очень извиняюсь за резкие слова, но я так говорю, потому что сильно переживаю за "Динамо", за Шовковского. С этими игроками нужно очень много заниматься. В нашем чемпионате они что-то могут показать, потому что и другие команды никакие, а в Европе нам ничего не светит. К сожалению", - сказал Сабо.

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Йожеф Сабо Динамо (Киев) Лацио (Рим)
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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