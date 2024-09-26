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Полунин: Игру с Лацио провалили все защитники и Бражко

Лига Европы

Провальный старт "Динамо" в Лиге Европы

Полунин: Игру с Лацио провалили все защитники и Бражко

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

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Экс-игрок сборной Украины Андрей Полунин прокомментировал итог поединка между "Динамо" и "Лацио" (0:3) в первом туре Лиги Европы.

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"Как по мне, провалили игру все защитники и опорник Владимир Бражко, который неудачно действовал на подборах. Кстати, в одном из последних матчей в УПЛ наставник Александр Шовковский уже доверял Бражко место в центре обороны и тогда он сыграл надежно. Возможно, стоило попробовать еще раз, потому что с тем подбором исполнителей, который был вчера в Гамбурге, защита киевлян напоминала некий проходной двор.

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Кстати, я бы не стал критиковать за поединок с "Лацио" Андрея Ярмоленко. В той структуре игры, на которой остановил свой выбор Шовковский, он был нужен.

Если брать во внимание статистические данные, то киевляне практически не уступали римлянам, за исключением реализации. А это как раз и является свидетельством разницы в классе. Также бросалось в глаза, что футболисты "Лацио" крепче физически, что помогало им брать верх в единоборствах. Но имеем то, что имеем. Досадные поражения - это также опыт и переоценка ценностей. Потому что после каждой такой чувствительной неудачи цены на динамовцев все больше соответствуют действительности", – рассказал Полунин.

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Андрей Полунин Динамо (Киев) Лацио (Рим)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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