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Хацкевич: При чем здесь Биловар? Команда проиграла
Эксперт не считает его главным антигероем матча
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Бывший полузащитник и наставник "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал защиту киевского клуба в матче с "Лацио" (0:3). Он отдельно высказался о Кристиане Биловаре, который является зятем президента "бело-синих" Игоря Суркиса.
- Есть ли в этой игре явный антигерой? Многие болельщики во всех бедах "Динамо" обвиняют пару центрбеков, но достается больше всего, конечно же, Биловару.
- Но при чем здесь Биловар? Команда проиграла. Ошибки будет разбирать главный тренер и его штаб. Кто-то в одном эпизоде недоработал, кто-то в другом отпустил игрока. На эти моменты уже пусть Александр Владимирович указывает внутри команды во время разбора. Хорошо, что это первая игра и есть время для работы над ошибками. Стоит понимать, что это турнир совсем другого сорта, - сказал Хацкевич.
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