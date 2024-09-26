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Хацкевич: При чем здесь Биловар? Команда проиграла

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Эксперт не считает его главным антигероем матча

Хацкевич: При чем здесь Биловар? Команда проиграла

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

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Бывший полузащитник и наставник "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал защиту киевского клуба в матче с "Лацио" (0:3). Он отдельно высказался о Кристиане Биловаре, который является зятем президента "бело-синих" Игоря Суркиса.

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- Есть ли в этой игре явный антигерой? Многие болельщики во всех бедах "Динамо" обвиняют пару центрбеков, но достается больше всего, конечно же, Биловару.

- Но при чем здесь Биловар? Команда проиграла. Ошибки будет разбирать главный тренер и его штаб. Кто-то в одном эпизоде недоработал, кто-то в другом отпустил игрока. На эти моменты уже пусть Александр Владимирович указывает внутри команды во время разбора. Хорошо, что это первая игра и есть время для работы над ошибками. Стоит понимать, что это турнир совсем другого сорта, - сказал Хацкевич.

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Александр Хацкевич Динамо (Киев) Лацио (Рим) Кристиан Биловар
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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