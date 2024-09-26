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Эрнесто Вальверде перед матчем с Ромой: Это команда, созданная для того, чтобы выигрывать титулы и играть в Лиге чемпионов
Тренер подчеркнул высокий уровень сегодняшнего соперника
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В первом туре Лиги Европы будут встречаться между собой "Атлетик" и "Рома". Для баскского клуба это будет особый сезон с дополнительной мотивацией, поскольку финал нынешнего розыгрыша еврокубка будет проходить в Бильбао. Главный тренер "Атлетика" Эрнесто Вальверде перед поединком отметил, что его подопечных ждет достаточно сильный соперник.
"У нас есть молодые игроки, которые не имеют европейского опыта в "Атлетике", но они играли в больших соревнованиях и выиграли титул. Это дополнительный стимул и, конечно, это прекрасное соревнование, в котором мы хотим играть. Мы должны убрать из него драматизм. [Рома] Это команда, созданная для того, чтобы выигрывать титулы и играть в Лиге чемпионов, и есть много причин не волноваться, но должны быть внимательными с их игроками во время матча", - цитирует Эрнесто Вальверде Relevo.
Добавим, что поединок "Рома" - "Атлетик" состоится сегодня в 22:00 в Риме на "Стадио Олимпико".
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