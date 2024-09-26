Аякс - Бешикташ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Аякс" и "Бешикташ" входят в список команд, претендующих на плей-офф Лиги Европы. Но, скорее, благодаря достижениям, которые были раньше. Амстердамцы провалили прошлый сезон, однако все-таки вышли в еврокубки, где их ждал тернистый путь. "Бешикташ" же вышел в ЛЕ только благодаря победе в Кубке Турции.

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Лига Европы, первый тур

26 сентября. 22:00. "Иоганн Кройф Арена" (Амстердам)

Главный арбитр: Джон Брукс (Англия)

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 4