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Аякс - Бешикташ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Аякс - Бешикташ: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.09.24 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аякс" и "Бешикташ" входят в список команд, претендующих на плей-офф Лиги Европы. Но, скорее, благодаря достижениям, которые были раньше. Амстердамцы провалили прошлый сезон, однако все-таки вышли в еврокубки, где их ждал тернистый путь. "Бешикташ" же вышел в ЛЕ только благодаря победе в Кубке Турции.
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Лига Европы, первый тур
26 сентября. 22:00. "Иоганн Кройф Арена" (Амстердам)
Главный арбитр: Джон Брукс (Англия)
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 4
Трансляція матчу Аякс - БешикташСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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