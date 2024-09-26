Ковалец: Как сказал Ярмоленко, игроки АПЛ не смогли бы сыграть 60 матчей, если бы добирались по 12-15 часов

Известный украинский тренер Сергей Ковалец подвел итоги матча "Динамо" с "Лацио" (0:3) в первом туре основного этапа Лиги Европы.

– Что стало корнем проблем? Ведь результат этого матча был уже фактически сделан в первом тайме.

– Это первый матч. Сами игроки и тренеры говорили, что результат мог бы быть лучше, но командные действия в защите позволили "Лацио" забили трижды в первом тайме.

Динамовцы создавали моменты. Если бы забили до перерыва, даже при таком счете могла быть интрига. Но все же клуб Серии А сильнее "Динамо". Как и по трансферной стоимости – там как 190 миллионов против 80, поэтому в этом плане "Лацио" победил заслуженно. Здесь нужно анализировать, есть много информации для тренера. Начиная с игры, заканчивая логистикой и подбором к матчу.

– Вы упомянули об ошибках защитников. Было заметно, что они банально не успевали страховать друг друга, когда кто-то играл на опережение. Или неопытность Себальоса, Михавко и Биловара?

– Вы правы, что это опыт такого уровня матчей и такого соперника. К этому нужно прийти, совершать ошибки. Все обвиняют молодых игроков в защите. Но я считаю, что во всех голах командные действия не были на хорошем уровне. Там не сразились на подборе, там проиграли много борьбы. Кто проигрывает нейтральные мячи, тот проигрывает мяч.

Тренерский штаб акцентировал внимание на этом. Если не отбираешь мяч, особенно внутри поля, то будут проблемы.

– Кого вы можете выделить индивидуально?

– Я бы сказал, что все старались. Понимаете, есть мастерство и класс. Все хотели выиграть, это было видно, но уровень интенсивности соперника был выше. Игрокам и тренерскому штабу следует анализировать, почему так произошло. Хотя Шовковский и Барони были дебютантами группового этапа Лиги Европы – здесь и тренерское противостояние. Барони все же опытный и тренировал клубы Италии, а Шовковский пока только "Динамо" впервые.

– Вы затронули вопросы логистики. Вы имеете в виду, что клуб решил играть в Германии, а не в Польше?

– У нас идет война и есть проблемы с логистикой. Даже травма Себальоса – это момент недовосстановления, мышечного повреждения. Когда многие в сидячем положении находятся.

Но у меня возник вопрос, что мы могли матч с "Рухом" сыграть, например, во Львове. Чтобы проще добираться и сделать восстановление во Львове. Таков дискуссионный момент.

Если говорим, что добираемся 19 часов, то над этим нужно работать, чтобы было меньше километров и времени. Сейчас нужно снова ехать обратно в Киев. Но идет война – и, возможно, не стоит говорить об этих нюансах, но все равно физиологию не проведешь.

Было заметно, что у игроков нет эмоций и такого азарта. Одно – что "Лацио" сыграл очень хорошо, другое – что игроки были утомлены. Как сказал Ярмоленко, игроки АПЛ не смогли бы сыграть 60 матчей, если бы добирались по 12-15 часов, – сказал Ковалец.