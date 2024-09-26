Мендилибар перед игрой с Лионом: Мы должны снова проявить себя и продемонстрировать свои лучшие качества

В четверг продолжатся матчи первого тура Лиги Европы. Один из поединков будет проходить во Франции, где "Лион" встретится с действующим победителем Лиги конференции "Олимпиакосом". Главный тренер греческого клуба Хосе Мендилибар на предматчевой пресс-конференции подчеркнул, что его команда начинает турнир с "чистого листа".

"Приятно, когда тебя уважают и признают твою ценность, учитывая то, чего мы достигли в последнее время. Однако сейчас это не имеет значения. Это новое соревнование и новый сезон, поэтому мы должны снова проявить себя и продемонстрировать свои лучшие качества. Мы не знаем, сколько очков нам нужно, чтобы пройти в следующий этап, поэтому будем подходить к каждому матчу с целью победы. Я всегда требователен к своим игрокам, независимо от соревнований, в которых мы играем. Не имеет значения, что мы начинаем новый турнир или что мы не очень хорошо выступили в предыдущей игре. У нас всегда есть план, и чем ближе мы подходим к его реализации против соперников, которые могут нам помешать, тем ближе мы к победе", - заявил Хосе Луис Мендилибар.

Добавим, что матч "Лион" - "Олимпиакос" состоится сегодня в 22:00 на стадионе "Парк Олимпик Лионне".