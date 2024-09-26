  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Мендилибар перед игрой с Лионом: Мы должны снова проявить себя и продемонстрировать свои лучшие качества
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мендилибар перед игрой с Лионом: Мы должны снова проявить себя и продемонстрировать свои лучшие качества

Лига Европы

Посмотрим как далеко зайдут греки в этот раз

Мендилибар перед игрой с Лионом: Мы должны снова проявить себя и продемонстрировать свои лучшие качества

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В четверг продолжатся матчи первого тура Лиги Европы. Один из поединков будет проходить во Франции, где "Лион" встретится с действующим победителем Лиги конференции "Олимпиакосом". Главный тренер греческого клуба Хосе Мендилибар на предматчевой пресс-конференции подчеркнул, что его команда начинает турнир с "чистого листа".

"Приятно, когда тебя уважают и признают твою ценность, учитывая то, чего мы достигли в последнее время. Однако сейчас это не имеет значения. Это новое соревнование и новый сезон, поэтому мы должны снова проявить себя и продемонстрировать свои лучшие качества. Мы не знаем, сколько очков нам нужно, чтобы пройти в следующий этап, поэтому будем подходить к каждому матчу с целью победы. Я всегда требователен к своим игрокам, независимо от соревнований, в которых мы играем. Не имеет значения, что мы начинаем новый турнир или что мы не очень хорошо выступили в предыдущей игре. У нас всегда есть план, и чем ближе мы подходим к его реализации против соперников, которые могут нам помешать, тем ближе мы к победе", - заявил Хосе Луис Мендилибар.

Добавим, что матч "Лион" - "Олимпиакос" состоится сегодня в 22:00 на стадионе "Парк Олимпик Лионне".

По теме
yellow-arrow
Игорь Наконечный: Динамо нужно серьезное усиление состава
yellow-arrow
Владимир Горилый: Защитники Динамо всю игру догоняли нападающих, видя только их номер
yellow-arrow
Микитин: Для украинской сборной и клубов уже стало привычным начинать с поражений
Олимпиакос (Пирей) Лига Европы Лион Хосе Луис Мендилибар
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Олімпіакос
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости