Владимир Горилый: Защитники Динамо всю игру догоняли нападающих, видя только их номер

Бывший защитник "Динамо" Владимир Горилый специально для UA-Футбол прокомментировал игру киевлян против "Лацио" в Лиге Европы, закончившуюся крупным поражением киевлян 0:3.

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- В чем причина столь крупного поражения "Динамо"?

- Причина? Безобразная игра центральных защитников. Пропускали детские голы. И, конечно же, быстрый пропущенный мяч подействовал на "Динамо" негативно. Сейчас у киевлян большая проблема в игре центральных защитников. Если в чемпионате Украины все прощается, то на уровне Лиги чемпионов и Лиги Европы все наказывается. За первый тайм, только когда счет стал 3:0, перед перерывом на 41-й минуте было два опасных удара от Бражко и Ярмоленко. А до этого динамовцы не создали ничего опасного у ворот соперника.

- Первый пропущенный мяч. В центре проиграл единоборство Себальос – и гол.

- К тому же, Диа прошел по центру сквозь Михавко и Тымчика и легко забил.

- Второй гол. Бражко сбросил мяч сопернику, который в одно касание вывел на ворота Деле-Баширу и как итог – счет 0:2.

- И опять все по центру – зона ответственности Михавко и Боливара. Нужно сказать, что Бражко сыграл этот матч на слабом уровне. Много потерь и брака, много проигранных единоборств. Когда два центральных защитника играют неуверенно, это сказывается и на игре крайних. В центре должен играть хотя бы один опытный игрок, который может подсказать, а иногда и жестко отреагировать, чтобы играли строго.

- И третий гол! Когда пошла подача с фланга, два центральных защитника Михавко и Боливар стояли и держали друг друга чуть ли не за руки в то время, как соперник с их зоны забивал гол.

- То, что я и говорил! Нет опыта на таком уровне. Защитники всю игру догоняли нападающих, видя только их номер. Один тренер говорил: "Если защитник "читает" номер нападающего – то это не защитник". В конце матча изнеможённому Михавко пришлось прыгать на соперника, чтобы остановить его руками. Это говорит о том, что "Динамо" в функциональном плане не готово.

- Перед игрой тот же Михавко сказал: "Задача одна – выиграть у "Лацио". Звучит громко, но… получилось 0:3. Видимо, не осознавал, что играет против "Лацио", а не против ЛНЗ или "Руха". Если бы он сказал после игры: "У нас была задача выиграть, и мы это сделали", тогда – честь и хвала. А так это пустые слова. Согласны?

- Опять же, по неопытности. Это не только у него пустые слова. У игроков нашей сборной также много лозунгов: "мы "умрем" на поле ради наших воинов, за честь страны, а концовка такая же, как и с "Лацио".

- "Лацио" имеет равноценный состав из 16-17 игроков. У главного тренера есть возможность не ставить в стартовый состав ведущих футболистов, таких как Дзакканьи, Исаксен, Хила, Тавареш, Гендузи и других. Это говорит о силе команды. У "Динамо" этого нет. Что в таких условиях можно предложить сопернику?

- Те футболисты, что заменили основных, сыграли на очень приличном уровне. Прессинг, быстрая работа с мячом, использование своих моментов, и хорошая функциональная готовность, вот преимущество "Лацио". А у нас вышел Боливар вместо травмированного Себальоса – и неудачно. Брагару выходит и в глупой ситуации получает красную карточку. Такие неудачные замены решают исход поединка. И как я раньше сказал, слабая игра всей центральной оси защиты и полузащиты предопределила столь крупное поражение "Динамо". "Лацио" – это другой уровень футболистов, исполнительского мастерства, где игроки могут из микроэлемента делать голы. Они это наглядно продемонстрировали. Чемпионат Италии и Украины – это две большие разницы.