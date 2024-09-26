Игорь Наконечный: Динамо нужно серьезное усиление состава

Вчера киевское "Динамо" неудачно стартовало в групповом раунде Лиги Европы. Команда Александра Шовковского с крупным счетом 0:3 уступила римскому "Лацио", разочаровав не только пришедших на "Фолькспаркштадион" болельщиков в немецком Гамбурге, но и многомиллионную армию любителей футбола у экранов телевизора.

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Мыслями об этом поединке с корреспондентом UA-Футбол поделился бывший игрок, тренер и главный тренер одесского "Черноморца" Игорь Наконечный.

- Если честно, то насчет матча "Динамо" – "Лацио" поначалу был настроен оптимистично. Думал, что наша команда в нем нормально сыграет. Ведь в настоящее время "Лацио" не является каким-то суперклубом. В Серии А римляне выглядят скромно, расположившись в середине турнирной таблицы. Если говорить о "Динамо", то здесь другое дело… Когда смотришь на игру динамовцев в чемпионате Украины, то они выглядят вроде бы хорошо, но этого не скажешь об их выступлении в Европе. Я просто в шоке от того, как "Динамо" давало игрокам "Лацио" проходить свою оборону! Это вообще ни в какие рамки не лезет! Да и в средней линии было далеко не так, как хотелось бы. Сколько разговоров велось вокруг опорного полузащитника Бражко, которого "Динамо" вроде бы намерено продать в зарубежный клуб, но оправдывает ли он свой уровень? Опорный хав – это ключевая, определяющая фигура в командной игре, но каких-либо конструктивных действий в плане обороны в его исполнении мы не видели. Римляне проходили через центр, как нож сквозь масло. Досадно, что во вчерашнем матче со стороны динамовцев не было видно ничего – ни в линии обороны, ни в средней линии! Ничего! Вдобавок ко всем бедам в составе "Динамо" травмировался защитник Себальос, что не добавило оптимизма тренерскому штабу киевлян.

– О Бражко вы упомянули. Кроме него в средней линии вас еще кто-то разочаровал?

– Шапаренко. Этот игрок подавал столько надежд, однако стабильности ему явно не хватает. Да, он может отдать передачу, забить. Но вчера он был не похож на себя – как в передачах, так и в ударах по воротам. Видимо, соперник "завозил" так, что парень не знал, что делать (улыбается).

- Какие видите перспективы "Динамо" в групповом раунде Лиги Европы и вообще?

- Нужно думать о серьезном усилении состава. Вообще в футболе мелочей не бывает, все важно. На смену опытному Мирче Луческу на тренерском мостике заступил Александр Шовковский. Мы ведь не знаем, какие у него знания и по какой методике он работает. До этого он был тренером вратарей, а затем сразу же стал главным тренером. Поэтому непонятно, что у "Динамо" в плане тренировочного процесса и всем, что с ним связано. Никто не отрицает, что у Шовковского, как футболиста, есть огромный опыт. Однако главным тренером он по большому счету много не работал. Чемпионат Украины, где у его команды все складывается более или менее хорошо, не идет ни в какое сравнение с еврокубковыми турнирами. Стоило попасть в Европе на серьезный клуб – и разница в классе сразу же дала о себе знать. В каждую игровую линию нынешнего "Динамо" нужно как минимум по одному игроку высокой квалификации. Возможно, столичному клубу не помешал бы хороший помощник главного тренера или сам главный тренер. Даже не знаю, что сначала нужно сделать, чтобы "Динамо" стало похоже на то "Динамо", которое все мы помним по высококлассной игре в Европе. Так что если в клубе стремятся выйти на достойный европейский уровень, то обязательно должны что-то менять в плане усиления.