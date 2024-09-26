Проиграв Лацио, Динамо обновило ряд украинских антирекордов в ЛЕ

В матче с "Лацио" (0:3) "Динамо" установило целый ряд украинских антирекордов в еврокубках.

Так киевляне потерпели 5-е поражение подряд в Лиге Европы на своем поле, побив "рекорд", принадлежавший "Ворскле".

Также бело-синие продлили домашнюю безголевую серию в ЛЕ до 478 минут и на 12 минут превзошли свой же наихудший результат 15-летней давности.

Также киевляне одновили еще пару антирекордов - в домашних матчах Лиги Европы "Динамо" не выигрывает 8 игр кряду, и пропускает в 9 матчах ЛЕ подряд. Кроме того, киевляне подняли планку двух личных антирекордов, продлив домашнюю серию с пропущенными голами в еврокубках до 10 матчей, а в Лиге Европы – до 8.

К слову, украинские клубы обходятся без побед во встречах с командами из Италии уже 14 игр подряд (4 ничьи и 10 поражений), а без голов – 571 минуту.