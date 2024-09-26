  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Проиграв Лацио, Динамо обновило ряд украинских антирекордов в ЛЕ
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Проиграв Лацио, Динамо обновило ряд украинских антирекордов в ЛЕ

Лига Европы

Киевляне проиграли римлянам 0:3

Проиграв Лацио, Динамо обновило ряд украинских антирекордов в ЛЕ

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

В матче с "Лацио" (0:3) "Динамо" установило целый ряд украинских антирекордов в еврокубках.

Так киевляне потерпели 5-е поражение подряд в Лиге Европы на своем поле, побив "рекорд", принадлежавший "Ворскле".

Также бело-синие продлили домашнюю безголевую серию в ЛЕ до 478 минут и на 12 минут превзошли свой же наихудший результат 15-летней давности.

Также киевляне одновили еще пару антирекордов - в домашних матчах Лиги Европы "Динамо" не выигрывает 8 игр кряду, и пропускает в 9 матчах ЛЕ подряд. Кроме того, киевляне подняли планку двух личных антирекордов, продлив домашнюю серию с пропущенными голами в еврокубках до 10 матчей, а в Лиге Европы – до 8.

К слову, украинские клубы обходятся без побед во встречах с командами из Италии уже 14 игр подряд (4 ничьи и 10 поражений), а без голов – 571 минуту.

По теме
yellow-arrow
Шовковский потерпел первое крупное поражение в еврокубках. Это его 7-й матч в Европе
yellow-arrow
Игорь Наконечный: Динамо нужно серьезное усиление состава
yellow-arrow
Владимир Горилый: Защитники Динамо всю игру догоняли нападающих, видя только их номер
Динамо (Киев) Лацио (Рим)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости