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Шовковский потерпел первое крупное поражение в еврокубках. Это его 7-й матч в Европе
Лацио разгромил Динамо 3:0
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский, проиграв "Лацио" в Лиге Европы 0:3, потерпел первое крупное поражение в еврокубках. Причем, как и его предшественник у руля киевлян Мирча Луческу, в 7-м матче.
Более продолжительные стартовые серии без разгромов имели на международной арене только четыре наставника "бело-синих" – Юрий Семин, Александр Хацкевич, Анатолий Пузач и Йожеф Сабо.
А еще трем тренерам киевлян вообще удалось избежать крупных "проколов" в еврокубках – Олегу Блохину (в 17 играх), Валерию Газзаеву (в 12) и Леониду Буряку (в 2-х).
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