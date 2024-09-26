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Хацкевич: В еврокубках Динамо надо быть тактически более гибкими, действовать хитрее

Лига Европы
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Уровень чемпионата Украины сейчас никак не повысить

Хацкевич: В еврокубках Динамо надо быть тактически более гибкими, действовать хитрее

Фото: facebook.com/karmiotissa

Новина українською

Бывший игрок и наставник "Динамо" Александр Хацкевич в свете поражения киевлян от "Лацио" (0:3), порассуждал о том, как команда Шовковского может решить проблему с переключением с одних скоростей на другие.

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"Уровень чемпионата Украины сейчас никак не повысить. Да и прогресс всей лиги – дело не одного года. Из-за УПЛ подготовиться к еврокубковым матчам очень тяжело.

Сколько бы ты ни говорил футболистам, даже в игре с аутсайдером чемпионата нужно действовать быстрее, ответственнее – это не работает, потому что нет необходимого уровня сопротивления. За весь сезон у "Динамо" может быть лишь несколько игр, которые могли бы претендовать на уровень противостояния двух еврокубковых команд. "Лацио" сейчас идет на восьмом месте чемпионата, но играет в итальянской Серии А, а не в УПЛ, понимаете?

Я вижу решение этой проблемы в том, чтобы выбирать необходимую тактику для каждого из матчей еврокубков. Надо быть тактически более гибкими, где-то даже подстраиваться под соперника, действовать хитрее. Ну и без большого желания игроков никак не обойтись, если мы говорим о достижении положительного результата", - рассказал Хацкевич.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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