Обошел Гармаша. Ярмоленко стал рекордсменом Динамо по количеству матчей в Лиге Европы

34-летний вингер " Динамо " Андрей Ярмоленко провел свой 45-й матч в Лиге Европы в рядах "бело-синих", и таким образом, обойдя Дениса Гармаша, стал единоличным рекордсменом команды в этом турнире.

39 встреч Андрей отыграл на основной стадии ЛЕ, в том числе 14 – в плей-офф, и 6 – в квалификации.

Также Ярмоленко вошел в топ-10 гвардейцев украинских клубов. Причем, как в Лиге Европы (Кубке УЕФА), так и в еврокубках в общем, в которых он провел за "Динамо" 89 игр.