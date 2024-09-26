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Обошел Гармаша. Ярмоленко стал рекордсменом Динамо по количеству матчей в Лиге Европы

Лига Европы

Хоть какой-то рекорд после матча с Лацио

Обошел Гармаша. Ярмоленко стал рекордсменом Динамо по количеству матчей в Лиге Европы

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

34-летний вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко провел свой 45-й матч в Лиге Европы в рядах "бело-синих", и таким образом, обойдя Дениса Гармаша, стал единоличным рекордсменом команды в этом турнире.

39 встреч Андрей отыграл на основной стадии ЛЕ, в том числе 14 – в плей-офф, и 6 – в квалификации.

Также Ярмоленко вошел в топ-10 гвардейцев украинских клубов. Причем, как в Лиге Европы (Кубке УЕФА), так и в еврокубках в общем, в которых он провел за "Динамо" 89 игр.

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Андрей Ярмоленко Динамо (Киев)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
26.09.2024 в 20:33
Пусть Ярмоленко на сраке ещё татушку набьет в честь этого рекорда..
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
26.09.2024 в 20:33
Пусть Ярмоленко на сраке ещё татушку набьет в честь этого рекорда..
Ответить
0
0

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