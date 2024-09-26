Лига Европы
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Обошел Гармаша. Ярмоленко стал рекордсменом Динамо по количеству матчей в Лиге Европы
Хоть какой-то рекорд после матча с Лацио
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
34-летний вингер "
39 встреч Андрей отыграл на основной стадии ЛЕ, в том числе 14 – в плей-офф, и 6 – в квалификации.
Также Ярмоленко вошел в топ-10 гвардейцев украинских клубов. Причем, как в Лиге Европы (Кубке УЕФА), так и в еврокубках в общем, в которых он провел за "Динамо" 89 игр.
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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жажа_the_best (Харьков)
26.09.2024 в 20:33
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