Пустой стакан. Акценты зрителя на игре Динамо с Лацио

Говорят, для пессимиста стакан наполовину пуст. Вчера в Гамбурге наш стакан опустел полностью еще на 5-й минуте, когда Диа открыл счет, и не заметить этого могли лишь законченные оптимисты. Этот гол задал тон матчу, первый шанс в котором “Динамо” получило лишь под конец первого тайма, когда счет уже был крупным. Со стандарта.

Второй момент истины нашего евросезона нарисовался с неумолимой быстротой. Невооруженным глазом было видно, что мы уступаем “Лацио” если не во всем, то в ключевых компонентах игры. На поле наблюдались очевидные фаворит и андердог - до скуки, до зевоты и сведения скул. Лидер УПЛ не пляшет против середняка Серии А.

Справедливости ради, внесу корректировку в вывод, сделанный после момента №1 - в Болонье. Он должен был звучать так: бессменный фаворит УПЛ не уступает аутсайдеру серии А. Но точка усмехнулась и стала запятой - на стартовом отрезке сезона “Болонья” резко переквалифицировалась в того же середняка. Если кому-то от этого стало легче.

Игра в Гамбурге была ровно вдвое зрелищнее, чем в Болонье: дюжина опасных моментов у ворот против шести. И втрое с лишним печальнее для нас, добавите вы. И все-таки язык не поворачивается назвать ее более классной - уж слишком легко команда Шовковского пропускала эти мячи.

Если “Шахтеру” тогда удалось остановить соперника примерно за полчаса до конца поединка, и лично для меня тот стакан остался наполовину пустым, то здесь - см. первый абзац. Сыграл ли свою роль плотный график матчей “Динамо”? Несомненно. Повлиял ли на его игру долгий переезд? Наверняка. Почему именно Гамбург? Не ко мне.

По соотношению голевых возможностей мы должны были проиграть и в Болонье. Но здесь, все-таки, более однозначно. Считаю, что на гол престижа “Динамо” ”наиграло”, но “Лацио”, пожалуй, скорее заслужил все три. Не забудем и штангу, в которую перевел мяч Бущан после удара Педро.

Как водится в таких случаях, кипер стал самой заметной фигурой в составе киевлян. Однажды он спас их при счете 0:1, и еще дважды - после перерыва. Но, что любопытно, и у соперников больше всех запомнился его коллега Проведель. Затем - авторы голов Диа и Деле-Баширу, а также вышедший на замену Исаксен.

Оба удаления не обсуждаются и, по большому счету, на игре никак не отразились.

Что еще вам сказать? О слабости УПЛ я уже все уши прожужжал. Нужно понимать, что она стала еще слабее, чем в прошлом году. И процесс продолжается. Оттого и определение “наш любимый размер” для Лиги Европы в отношении лидера украинского чемпионата уже, к сожалению, не работает.

Просто посмотрите, с кем приходится состязаться во внутреннем сезоне нашим представителям в Европе. Обратите внимание и на уровень легионеров из Косово, Люксембурга, Израиля, Нигера… Уж если игроки калибра Макуана, Герреро и Дибанго представляются гигантами футбольной мысли, о чем говорить дальше?

Ведь все они познаются в сравнении. А плескаясь в этой большой и сладкой луже (как называл отечественный чемпионат известный специалист из другого вида спорта), сложно после нее перестроиться на шторма в открытом море. Потому еще раз: как грешно смеяться над больными людьми, так и глупо критиковать немощных.

Как это ни грустно, и как бы яростно нам не хотелось этого признавать. И, на самом деле, тут картина выглядит еще более унылой, чем в сборной - там хоть наш “экспорт” иной раз может выстрелить. Но создается впечатление, что вместо роли лидера тамошние наши “звезды” заражаются общей депрессией и растворяются в массе.

А шо делать? Смотрим дальше - плачем, колемся, но продолжаем грызть кактус. А зима-то будет долгой, как никогда…