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Лига Европы. Фенербахче Моуриньо не без проблем обыграл Юнион Сент-Жилуаз
Турки вели игру, но привезли себе проблемы в концовке матча
фото из свободных источников
В матче 1-го тура основного раунда
Игра складывалась для турок совершенно безоблачно – 1-й гол в первом тайме, затем удаление у бельгийцев и второй гол турок во втором тайме.
Впрочем, турки не были бы турками, если бы не привезли себе определенные проблемы. В самой концовке второго тайма Осаи-Семуэл, который вышел на замену во втором тайме, заработал две желтые за три минуты и еще и привез пенальти.
Ливакович пенальти от Ивановича потянул, но Сайкс добил в ворота. 2:1, не такая уж и проста вышла победа для "Фенера".
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