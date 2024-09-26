Лига Европы. Фенербахче Моуриньо не без проблем обыграл Юнион Сент-Жилуаз

В матче 1-го тура основного раунда Лиги Европы турецкий "Фенербахче" Жозе Моуриньо принимал на своем поле бельгийский "Юнион Сент-Жилуаз".

Игра складывалась для турок совершенно безоблачно – 1-й гол в первом тайме, затем удаление у бельгийцев и второй гол турок во втором тайме.

Впрочем, турки не были бы турками, если бы не привезли себе определенные проблемы. В самой концовке второго тайма Осаи-Семуэл, который вышел на замену во втором тайме, заработал две желтые за три минуты и еще и привез пенальти.

Ливакович пенальти от Ивановича потянул, но Сайкс добил в ворота. 2:1, не такая уж и проста вышла победа для "Фенера".

"Фенербахче" - "Юнион Сент-Жилуаз" 2:1

Голы: Союнчу (26), Берджесс (82, аг.) – Сайкс (90+3)

Удаления: Макалистер (74, Рояль Унион), Осаи-Семуэл (90, Фенербахче)

Нереализованный пенальти: Иванович (90+2, вратарь)