  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Начало матча ЛЕ Тоттенхэм - Карабах отложено. Известна причина
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Начало матча ЛЕ Тоттенхэм - Карабах отложено. Известна причина

Лига Европы
Обновлено

Все из-за пробок на дорогах

Начало матча ЛЕ Тоттенхэм - Карабах отложено. Известна причина

Фото: premierleague.com

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Начало матча между "Тоттенхэмом" и "Карабахом" в рамках первого тура Лиги Европы УЕФА пришлось отложить.

Все это из-за сильных пробок на дорогах, которые парализовали движение в Лондоне. Основной причиной таких масштабных осложнений стали длительные дорожные работы на шоссе А50, которое было полностью перекрыто.

Поэтому автобус с футболистами "Карабаха" не смог вовремя добраться до стадиона "Тоттенхэма".

Матч "Тоттенхэм" - "Карабах" начнется 26 сентября в 22:35 по киевскому времени.

Читайте такжеТоттенхэм – Карабах. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
По теме
yellow-arrow
В своем стиле. Довбик открыл счет в матче Рома - Атлетик. ВИДЕО
yellow-arrow
Лига Европы. Фенербахче Моуриньо не без проблем обыграл Юнион Сент-Жилуаз
yellow-arrow
Довбик против басков. Рома - Атлетик Бильбао. Текстовая трансляция матча Лиги Европы
Лига Европы Тоттенхэм (Лондон) Карабах (Агдам)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости