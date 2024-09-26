Лига Европы
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Начало матча ЛЕ Тоттенхэм - Карабах отложено. Известна причина
Все из-за пробок на дорогах
Фото: premierleague.com
Начало матча между "Тоттенхэмом" и "Карабахом" в рамках первого тура Лиги Европы УЕФА пришлось отложить.
Все это из-за сильных пробок на дорогах, которые парализовали движение в Лондоне. Основной причиной таких масштабных осложнений стали длительные дорожные работы на шоссе А50, которое было полностью перекрыто.
Поэтому автобус с футболистами "Карабаха" не смог вовремя добраться до стадиона "Тоттенхэма".
Матч "Тоттенхэм" - "Карабах" начнется 26 сентября в 22:35 по киевскому времени.
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