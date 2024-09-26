Начало матча ЛЕ Тоттенхэм - Карабах отложено. Известна причина

Начало матча между "Тоттенхэмом" и "Карабахом" в рамках первого тура Лиги Европы УЕФА пришлось отложить.

Все это из-за сильных пробок на дорогах, которые парализовали движение в Лондоне. Основной причиной таких масштабных осложнений стали длительные дорожные работы на шоссе А50, которое было полностью перекрыто.

Поэтому автобус с футболистами "Карабаха" не смог вовремя добраться до стадиона "Тоттенхэма".

Матч "Тоттенхэм" - "Карабах" начнется 26 сентября в 22:35 по киевскому времени.