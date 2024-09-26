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Лига Европы: Стяуа одержал разгромную победу в матче против РФШ

Лига Европы
Обновлено

4:1

Лига Европы: Стяуа одержал разгромную победу в матче против РФШ

Фото: ФК FCSB/ Автор неизвестен

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 26 сентября, "Стяуа" разгромил "РФШ" в рамках первого раунда Лиги Европы.

На 8-й минуте поединка хозяева открыли счет, но вскоре латвийская команда отыграла мяч. Через некоторое время "Стяуа" удалось реализовать свой момент.

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Во втором тайме хозяева забили еще два мяча. Финальный свисток - на табло 4:1.

"Стяуа" 4:1 "РФШ"
Голы: Бирлиджа 8', Стефанеску 32', Оларру 58', 69' - Липущек 23'

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