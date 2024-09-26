Лига Европы
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Лига Европы: Стяуа одержал разгромную победу в матче против РФШ
4:1
Фото: ФК FCSB/ Автор неизвестен
Сегодня, 26 сентября, "Стяуа" разгромил "РФШ" в рамках первого раунда Лиги Европы.
На 8-й минуте поединка хозяева открыли счет, но вскоре латвийская команда отыграла мяч. Через некоторое время "Стяуа" удалось реализовать свой момент.
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Во втором тайме хозяева забили еще два мяча. Финальный свисток - на табло 4:1.
"Стяуа" 4:1 "РФШ"
Голы: Бирлиджа 8', Стефанеску 32', Оларру 58', 69' - Липущек 23'
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