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Sofascore и Whoscored определились с оценками Довбика в матче ЛЕ против Атлетика

Лига Европы
Обновлено

Оценки за матч ЛЕ

Sofascore и Whoscored определились с оценками Довбика в матче ЛЕ против Атлетика

asroma.com

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

26 сентября "Рома" сыграла против "Атлетика Бильбао" в рамках первого тура Лиги Европы.

Артем Довбик вышел в стартовом составе "волков" и отыграл 81 минуту.

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После завершения игры статистические порталы оценили перформанс нашего соотечественника в 7.2 (Sofascore) и 7.0 (Whoscored).

Артем забил 1 гол, сделал 21 касание к мячу и отдал 67% точных передач, преуспел в 1 удачномй удачной обводке и имел возможность выиграть одно воздушное единоборство, но не сделал этого.

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