Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Sofascore и Whoscored определились с оценками Довбика в матче ЛЕ против Атлетика
Оценки за матч ЛЕ
asroma.com
26 сентября "Рома" сыграла против "Атлетика Бильбао" в рамках первого тура Лиги Европы.
Артем Довбик вышел в стартовом составе "волков" и отыграл 81 минуту.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
После завершения игры статистические порталы оценили перформанс нашего соотечественника в 7.2 (Sofascore) и 7.0 (Whoscored).
Артем забил 1 гол, сделал 21 касание к мячу и отдал 67% точных передач, преуспел в 1 удачномй удачной обводке и имел возможность выиграть одно воздушное единоборство, но не сделал этого.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- УАФ отстранила арбитра от судейства в УПЛ после проверки на полиграфе
- "Им надо снова идти в школу, а не в ЛЕ играть". Сабо уничтожил защитников Динамо
- "Пусть еще татуировку себе на лбу сделает". Сабо разнес лидера Динамо
- Старт Динамо в ЛЕ, Бавария против Байера и дерби Мадрида. Расписание футбола на 23 – 29 сентября
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн