Лига Европы, 1-й тур

Лион, Парк Олимпик Лионне

Лион – Олимпиакос 2:0

Голы: Шерки 65, Бенрахма 71

"Лион" в последние полчаса сумел дожать "Олимпиакос" и забрать три очка. Пьер Саж неожиданно выставил практически оптимальный состав, желая перечеркнуть серию неудач на домашней арене. И не без проблем, но все же задачу выполнил, ведь пирейцам удалось навязать нешуточную борьбу.

Мендилибар в ответ сделал даже больше изменений в старте, нежели его коллега. В частности, впервые в стартовом составе за победителей Лиги конференций вышел Роман Яремчук. Украинец выдал солидный дебют: был лучшим в составе своей команды по выигранным верховым единоборствам (4), связывая редки контрвыпады гостей за счет выходов через столба. Но для полного счастья не хватило забитого гола, хотя свой момент у Романа был.

"Лион" ожидаемо доминировал в первом тайме по всем возможным показателям, но первым забивать могли гости. Эль-Кааби на 7-й минуте имел отличный шанс, но его удар головой из-под перекладины вытащил Перри. "Ткачи", несмотря на перевес, редко создавали что-то конкретное. И до перерыва успели только ответить опаснейшей контратакой с ударом Фофана, но Малик затянул, и его удар заблокировали.

Вторая половина была очень похожей. Снова "Лион" был заметно активнее, но дебют тайма был за гостями. И у "Олимпиакоса" было два золотых шанса открыть счет. Первый у Яремчука. Роман хитро спрятался в офсайде и вылез из него лишь в последний момент, когда принимал прострел от Ортеги в чужой вратарской площади. Украинец пробил в одно касание, но Чалета-Цар не дал мячу залететь в сетку. В схожей манере через минут 7 уже с правого края Родиней опасно прострелил на Эль-Кааби, но партнеру Яремчуку по атаке не хватило нескольких сантиметров для того, чтобы достать мяч и перевести его в сетку.

Не забиваешь ты – забивают тебе. Почуяв угрозу, "Лион" здорово прижал гостей и вскоре повел. Настоящая навала с серией опасных кроссов и ударов Толиссо с нескольких метров закончилась тем, что Пирола просто потерял Шерки в своей штрафной. Райан нагло зашел в штрафную и пробил Цолакиса в ближнем бою. Греки сразу полетели отыгрываться, но пропустили контратаку. Второй и окончательный панч прилетел от свежих вингеров хозяев. Заа отметил дебют за новый клуб результативной передачей на Бенрахма, который в одно касание протолкнул мяч в ближний угол.

"Олимпиакос" еще немного потревожил хозяев за счет замен. Виллиан и Вельде добавили активности на краях. Виллиан едва не ассистировал Чалете-Цару на автогол, но хорвата спас небольшой офсайд экс-горняка при начальной стадии атаки. 2:0. "Олимпиакос" дал приличный бой, Яремчук был вполне неплох, но удача была на стороне сильнейшего.

Лион: Перри, Тальяфико, Чалета-Цар, Мата, Мэйтленд-Найлз, Матич (Тессманн, 68), Толиссо, Фофана (Заа, 67), Шерки (Бенрахма, 68), Нуама (Диавара, 81), Ляказетт (Микаутадзе, 75)

Олимпиакос: Цолакис, Пирола (Стаменич, 68), Карму, Рецос (Нтой, 83), Ортега, Родиней, Эссе, Дани Гарсия (Виллиан, 68), Шикинью (Вельде, 83), Яремчук (Костулас, 60), Эль-Кааби