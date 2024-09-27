Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мирослав Ступар объяснил, почему рефери удалил Брагару в матче Лацио
Матч был несложным для судейства
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-рефери ФИФА, а ныне авторитетный эксперт Мирослав Ступар проанализировал работу рефери в матче Лиги Европы между "Динамо" и "Лацио" (0:3), в котором было два удаления и три предупреждения.
"Игра для греческой бригады во главе с Анастасиосом Сидиропулосом была несложной для обслуживания. "Лацио" без особого сопротивления со стороны киевлян забил быстрый гол и закрыл игру уже на 35-й минуте. Когда счет стал 0:3, то уже и динамовцы поняли, что спастись нереально.
Поэтому, по моему мнению, Сидиропулос хорошо справился со своими обязанностями, в частности, в эпизодах с дисциплинарными наказаниями. Киевлянин Брагару увидел перед собой прямую красную карточку за агрессивное нападение на итальянца Дзакканьи, избежавшего серьезной травмы ахилла. Через десять минут ссоставы выровнялись, когда Нослин почему-то решил отмахнуться от нашего Дубинчака.
Кстати, под занавес матча в похожей ситуации, когда удаляли Брагару, лишь желтой карточкой был наказан римлянин Романьоли, также атаковавший голень соперника. Но арбитр, по-видимому, решил, что в действиях итальянца обошлось без агрессии", - рассказал Ступар.
Популярное сейчас
- Партия Каладзе использовала фото разрушенных украинских городов в предвыборной кампании. ФОТО
- Ушел из жизни отец Сергея Реброва
- "Им надо снова идти в школу, а не в ЛЕ играть". Сабо уничтожил защитников Динамо
- Динамо - Лацио 0:3. Видео голов и обзор матча
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО