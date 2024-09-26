  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Лига Европы. Брага перевернула поединок с Маккаби Тель-Авив на последних минутах
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига Европы. Брага перевернула поединок с Маккаби Тель-Авив на последних минутах

Лига Европы
Обновлено

Израильтянам немного не хватило

Лига Европы. Брага перевернула поединок с Маккаби Тель-Авив на последних минутах

Braga

Новина українською

Среди прочих, в 1-м туре второго по значимости клубного европейского турнира встречались португальский "Брага" и "Маккаби Тель-Авив".

Израильтяне отличились на 30-й минуте, гол в активе Давиды.

Во втором тайме "Брага" пыталась исправить свое положение с помощью замен, казалось бы, "Маккаби" выстоял, но на 88-й минуте Брума сравнял цифры на табло. А уже на 90+5-й он вырвал победу, реализовав пенальти.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На последних секундах "Маккаби" остался вдевятером – красные получили Каниховски (грубая игра) и Асанте (неспортивное поведение).

"Брага" – "Маккаби Тель-Авив" 2:1
Голы: Брума (88; 90+5 с пенальти) – Давида (30)
По теме
yellow-arrow
Яремчук не помог. Лион — Олимпиакос 2:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Мирослав Ступар объяснил, почему рефери удалил Брагару в матче Лацио
yellow-arrow
Мяча Довбика оказалось мало. Рома — Атлетик 1:1. Видео голов и обзор матча
Маккаби (Тель-Авив) Лига Европы Брага
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости