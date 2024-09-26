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Лига Европы. Брага перевернула поединок с Маккаби Тель-Авив на последних минутах
Израильтянам немного не хватило
Braga
Среди прочих, в 1-м туре второго по значимости клубного европейского турнира встречались португальский "Брага" и "Маккаби Тель-Авив".
Израильтяне отличились на 30-й минуте, гол в активе Давиды.
Во втором тайме "Брага" пыталась исправить свое положение с помощью замен, казалось бы, "Маккаби" выстоял, но на 88-й минуте Брума сравнял цифры на табло. А уже на 90+5-й он вырвал победу, реализовав пенальти.
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На последних секундах "Маккаби" остался вдевятером – красные получили Каниховски (грубая игра) и Асанте (неспортивное поведение).
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