Лига Европы. Брага перевернула поединок с Маккаби Тель-Авив на последних минутах

Среди прочих, в 1-м туре второго по значимости клубного европейского турнира встречались португальский "Брага" и "Маккаби Тель-Авив".

Израильтяне отличились на 30-й минуте, гол в активе Давиды.

Во втором тайме "Брага" пыталась исправить свое положение с помощью замен, казалось бы, "Маккаби" выстоял, но на 88-й минуте Брума сравнял цифры на табло. А уже на 90+5-й он вырвал победу, реализовав пенальти.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На последних секундах "Маккаби" остался вдевятером – красные получили Каниховски (грубая игра) и Асанте (неспортивное поведение).

"Брага" – "Маккаби Тель-Авив" 2:1

Голы: Брума (88; 90+5 с пенальти) – Давида (30)