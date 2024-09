ЛЕ. Аякс – Бешикташ 4:0. Футбол в одни ворота

Лига Европы, первый тур

"Иоганн Кройф Арена" (Амстердам)

Главный арбитр: Джон Брукс (Англия)

"Бешикташ" довольно хорошо начал этот сезон. Вплотную к выезду в Амстердам у них не было ни одного поражения ни в домашнем чемпионате, ни в еврокубках. Еще и в Суперкубке они разбили "Галатасарай" со счетом 5:0. А вот сегодня целую корзину голов получили "черные орлы".

Первые несколько минут были для ознакомления, впоследствии "Аякс" поджал соперника к его воротам. Стамбульцы в основном надеялись на контратаки. Однако в то время как у первых получалось практически все, у вторых – ничего. Несмотря на то, что на поле у ​​гостей находились Рафа Силва (чемпион Евро-2016), Жедсон Фернандеш, а затем еще Иммобиле вышел.

У "Аякса" тоже в составе были звездные футболисты. Но одеяло на себя тянул молодой Фиц-Джим. На 17 минуте он первым был на подборе после сейва голкипера, но попал в штангу. А на 31 минуте 21-летний полузащитник отличился голом. Тейлор резко ворвался в штрафную левым флангом, прострелил, а затем мяч после отскока дошел до Фиц-Джима – тот попал в пустой угол ворот.

Больших скоростей от обеих команд не было. Соответственно, контратаки у гостей не удавались. За первый тайм они дважды пробили по воротам соперника: на старте тайма в борьбе с соперником Хекимоглу плохо ударил, а затем Эль-Мусрат с огромного расстояния порадовал болельщиков на верхних трибунах мячом. Не густо.

За первые 10 минут второго тайма хозяева отличились еще дважды, окончательно закрыв матч, хотя и именно "Бешикташ" сразу после перерыва был более активным. И на 52-й минуте хозяева этим воспользовались, выбежав в образцовую контратаку. Ее завершил Годтс. Через две минуты Траоре попал в штангу, а через две – Тейлор из-за пределов штрафной пробил в правый угол. Гости окончательно посыпались.

Second half goals are brought to you by: pic.twitter.com/cebEBqltgl