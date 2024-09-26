ЛЕ. Рома - Атлетик 1:1. Юрич наступает на грабли Де Росси - потеря победы после замены Довбика

Лига Европы. Раунд Лиги. Первый тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Атлетик" Бильбао 1:1

Голы: Довбик 32 - А. Паредес 85

"Рома": Свилар, Манчини, Ндика, Эрмосо, Челик (Абдулхамид 71), М. Коне (Паредес 81), Кристанте, Анхелиньо, Бальданци (Писилли 63), Дибала (Суле 46), Довбик (Шомуродов 81)

"Атлетик": Агирресабала, Горосабель (Де Маркос 69), Вивиан (Нуньес 80), А. Паредес, Берчич, Прадос (Эррера 60), Галларета, И. Уильямс, У. Гомес (Беренгер 69), Джало (Н. Уильямс 60), Гурусета

Предупреждения: М. Коне 44, Бальданци 62 - Горосабель 44, Берчич 56, Де Маркос 83

Главный арбитр: Георги Кабаков (Болгария)

Было бы наивно думать, что "Рома" полностью выздоровела после первой победы в сезоне, пусть и разгромной, пусть и над лидером Серии А на тот момент. Уж слишком бурной для нее была предыдущая неделя. С увольнением Даниэле Де Росси, возмущением болельщиков, их бойкотом 30-ти первых минут матча, освистыванием своих игроков, уходом Генерального директора Лины Сулуку под их угрозами. Нового главного тренера Ивана Юрича и весь клуб ожидает много работы, и до спокойствия еще далеко.

Тем временем, Юрич во втором матче на посту и в первом Еврокубковом в карьере наступил на те же грабли, что и Де Росси - в своем последнем матче на посту. В обоих "Рома" выдала положительный первый тайм, но забила лишь однажды. Могла забить в начале второго, но не вышло, а в итоге в концовке, после замены Артема Довбика, пропускала и завершала 1:1. В 3:0 же над "Удинезе" Довбик играл полный матч, а его команда забила второй мяч в начале второго тайма.

Результат отчетного матча в целом справедлив, исходя и из игры, и из соотношения силы команд. "Рома" после своих потрясений менее собранна, чем "Атлетик", пятая команда Ла Лиги, вышедшая на матч с тремя победами подряд. Но все же играла дома. Да еще и намного опытнее в Еврокубках в своем 11-ом сезоне подряд там с четырьмя последними как минимум в полуфиналах. "Атлетик" же не был в Еврокубках с сезона 2017/18. С другой стороны, его наставник Эрнесто Вальверде намного опытнее Юрича.

Римские болельщики сегодня, хотя и вначале освистывали свою команду, но бойкотировали, уходили с трибун лишь в первые 15 минут. И в это время их команде как раз было тяжело. Она владела мячом 70 процентов времени, но в обороне, под давлением басков. Те несколько раз перехватили, дважды забрасывали в правую часть штрафной и оттуда немного не попадали в ворота (Гурусета, Иньяки Уильямс). Паредес также пробил головой немного неточно с подачи углового.

Минуте к 20-ой наконец-то начали работать забросы и у "Ромы". Дважды длинный пас на ход, прокравшись за защитником, получил Довбик. Но в первый раз коснулся мяча слабо, да и Агирресабала вовремя выскочил из ворот и заблокировал. Во второй раз кипер выскочил так вовремя, что Артем даже не успел пробить. Правда, кроме забросов, начал работать и высокий прессинг хозяев, они начали запирать соперника в его штрафной.

Этот мини-штурм завершился голом. Хотя и не в позиционной атаке, а в контратаке после перехвата в центре поля. Анхелиньо в итоге навесил слева, а Довбик головой с отскоком от газона с линии вратарской пробил очень четко. Еще и никто ему не мешал забивать в третьем матче подряд во всех турнирах.

Далее и до конца тайма "Рома" также сидела возле ворот "Атлетика", но уже без давления и моментов. А второй тайм начался как раз давлением гостей. Гомес уже пробивал с линии штрафной в створ ворот (хотя и слабо и в центр). Правда, после ошибки Паредеса, споткнувшегося с мячом, Суле мог забить второй, но защитник мешал, а вратарь отбил. Также Довбик не реализовал выход один-на-один, пробив неточно, но он в любом случае пребывал в офсайде.

После же этих моментов и практически до самого конца матча шла непрерывная осада ворот "Ромы". Отбивалась она хорошо, не позволяя создавать опасные моменты. Иньяки Уильямс развернулся на линии штрафной и пробил выше, его брат Нико вышел лишь на замену из-за травмы и выглядел бледно. Но все же в итоге, уже после ухода постоянно помогавшего обороне на "стандартах" Довбика Беренгер навесил штрафной, Гомес переправил головой и Паредес забил, опять же головой.

Результат в пользу "Атлетика". Он вернулся в Еврокубки без поражения, еще и продемонстрировав характер, забил в восьмом своем гостевом матче подряд во всех турнирах, после двух гостевых побед подряд вновь не проиграл. И теперь у него в основном раунде Лиги Европы нет матчей против команд из лиг Топ-5. А "Рома" с пятым из семи последних домашних матчей во всех турнирах без побед, с психологическим ударом из-за пропущенного в такие минуты. У нее еще много работы.

Довбику сегодня было тяжелее, чем в двух предыдущих матчах. Большую часть матча он был оторван от партнеров по команде. Повторялись проблемы "волков" в августе и начале сентября. Форвард бегает впереди, прессингует без помощи, принимает много длинных мячей, но их не на кого сбросить, борется в единоборствах против двух-трех соперников. Разве что во второй части первого тайма и в начале второго другие игроки "Ромы" играли компактно с ним, помогали прессинговать и разыгрывать.

На его счету два удара по воротам (больше всех в команде). Касаний мяча и пасов меньше всех в команде - 21, 15. Процент точности передач - 67. Он участвовал в двух единоборствах, выиграв одно. На самом деле он участвовал в большем количестве эпизодов, боролся, старался. Но слишком часто оставался без помощи. Гол в таком матче для него - большой успех.