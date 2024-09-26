Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига Европы. Чешская Виктория спасла ничью в концовке матче с Айнтрахтом
Итоговый счет - 3:3
instagram.com/fcviktoria_official
В матче 1-го тура основного раунда
В первом тайме команды обменялись голами, а после перерыва немцы выглядели сильнее и забили еще дважды в течение 5 минут.
Казалось, игра была сделана, но чехи смогли спасти поединок в самой концовке – голы на 86-й и 90+3 минуте принесли "Виктории" ничью 3:3
"Айнтрахт" - "Виктория" 3:3
Голы: Экитике (38), Дина (62), Кристенсен (67) – Шульц (41), Аду (86), Емелка (90+3)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- УАФ отстранила арбитра от судейства в УПЛ после проверки на полиграфе
- Ушел из жизни отец Сергея Реброва
- "Пусть еще татуировку себе на лбу сделает". Сабо разнес лидера Динамо
- "Но ведь киевлянам надо иметь какую-то гордость, разве нет?". Динамо – Лацио. Обзор послематчевой итальянской прессы
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн