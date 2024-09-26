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Лига Европы. Чешская Виктория спасла ничью в концовке матче с Айнтрахтом

Лига Европы
Обновлено

Итоговый счет - 3:3

Лига Европы. Чешская Виктория спасла ничью в концовке матче с Айнтрахтом

instagram.com/fcviktoria_official

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 1-го тура основного раунда Лиги Европы франкфуртский "Айнтрахт" принимал чешскую "Викторию" Плзень.

В первом тайме команды обменялись голами, а после перерыва немцы выглядели сильнее и забили еще дважды в течение 5 минут.

Казалось, игра была сделана, но чехи смогли спасти поединок в самой концовке – голы на 86-й и 90+3 минуте принесли "Виктории" ничью 3:3

"Айнтрахт" - "Виктория" 3:3

Голы: Экитике (38), Дина (62), Кристенсен (67) – Шульц (41), Аду (86), Емелка (90+3)

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