Кривошеенко – о разгроме Динамо: Лацио – далеко не гранд. В Европе могут спасти ситуацию, проигрывая 0:3, но не украинские команды сейчас

Иван Кривошеенко поделился впечатлениями от старта киевлян в этапе лиги.

“Не думал, что “Динамо” проиграет. Киевляне провели неплохую квалификацию в Лиге чемпионов, сейчас лидируют в чемпионате. "Лацио" – далеко не гранд в Серии А и нынешний чемпионат начали не лучшим образом. Однако все понимали, что разница между УПЛ и Серией А есть, и она значительна, как мы увидели. Буяльский мог рассчитывать на место в основе, но у него повреждение, как сказал главный тренер. Михайленко тоже еще не восстановился. Вот и Себальос получил травму в первом тайме. Кажется, это звенья одной цепи – у команды много переездов, они не успевают восстанавливаться".

"Лацио" поменял 8 игроков стартового состава, это если сравнивать с воскресным матчем Серии А против "Фиорентины". Они решили сыграть с динамовцами не основным составом, ведь в воскресенье у них будет матч с "Торино", причем в гостях. Вот такие реалии сейчас, что класс украинских лидеров виден только на международной арене. Жаль, что Себальос получил травму. Он может и пас вперед отдать, и на стандарте отличиться. Давно такого приобретения у "Динамо" не было. По манере игры колумбиец напоминает Хачериди".

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"Следует похвалить футболистов украинского клуба – они не остановились. Статистика об этом говорит – по владению мячом впереди "Динамо", а удары по воротам – 9 против 9. Моменты у ворот Проведеля возникали. В Европе некоторые клубы могут спасти ситуацию, проигрывая 0:3, но не украинские команды сейчас. Мы не можем сказать, что "Динамо" не хотело изменить ситуацию, однако этого мало. Я бы не делал трагедию из этого поражения. Могу лишь отметить со знаком плюс Кабаева и Ярмоленко, старался Ванат. Разочаровал Пихаленок, он выпал из игры. Что касается Шапаренко, то он пытался создать остроту у ворот "Лацио". Может быть, мы увидим определенную ротацию от Шовковского. Мне бы хотелось увидеть на поле Буяльского, Герреро – его я считаю сильнейшим форвардом в УПЛ. Нравится мне и Михайленко. Не сказал бы, что "Динамо" наиграло на поражение 0:3, но это факт", – отметил экс-футболист.

3 октября киевляне будут играть против "Хоффенхайма" на выезде.