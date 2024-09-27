В 12 матчах против украинских команд Лацио проиграл всего раз. Это произошло 49 лет назад

25 сентября матчем против "Лацио" на Фолькспаркштадионе в Гамбурге "Динамо" стартовало на этапе лиги Лиги Европы. Безвыигрышная серия украинских команд против римлян продолжилась.

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"Орлы" в своей истории встречались с пятью украинскими клубами – "Черноморцем", "Днепром", донецким "Металлургом", "Шахтером" и "Динамо". В общей сложности римляне провели 12 матчей с представителями Украины. Девять выиграли, два завершили вничью и только один проиграли.

Свое единственное поражение в противостоянии с украинскими командами "Лацио" потерпел в первом раунде КУЕФА 1975/76 17 сентября 1975 года в Одессе (0:1). В Риме "моряки" пропустили на 89-й минуте, а в добавленное время "капитолини" отличились еще дважды.