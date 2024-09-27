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Эрнесто Вальверде о ничьей с Ромой: Во втором тайме мы вышли с большей решимостью и именно тогда получили свое вознаграждение

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Испанец отметил тактические действия соперника, в которых участвовал Артем Довбык

Эрнесто Вальверде о ничьей с Ромой: Во втором тайме мы вышли с большей решимостью и именно тогда получили свое вознаграждение

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Рома" дома сыграла вничью с "Атлетиком Бильбао" со счетом 1:1. На послематчевой пресс-конференции главный тренер басков Эрнесто Вальверде отметил, что его "джалоросси" создали немало проблем у их ворот в этом противостоянии.

"Это была тяжелая игра, мы начали очень хорошо в первые 15-20 минут, но потом мы пострадали, потому что они много оттесняли нас назад. Во втором тайме мы вышли с большей решимостью, мы настойчиво атаковали, и именно тогда мы получили свою награду. Игры длятся 90 минут, и люди всегда хорошо знают стартовую одиннадцатку, но во время игры все может измениться. Есть игроки, которые, находясь на скамейке запасных, выходят на поле только в конце игры, когда все уже решено. Они дали нам передышку. Соперник играл, и играл хорошо. Они часто искали навесами Довбика, чтобы замедлить нашу защитную зону, нам было трудно пройти мимо их зоны, и иногда сигналы о поиске пространства заставляли нас спешить. Мы хорошо завершили первый тайм, и это помогло нам играть более свободно", - цитирует Эрнесто Вальверде Marca.

Добавим, что следующий свой матч "Атлетик" сыграет 29 сентября дома против "Севильи".

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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