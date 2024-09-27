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Не помогло и численное преимущество. Тоттенхэм - Карабах 3:0. Видео голов и обзор матча
Силы слишком не равны
Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" легко разобрался с "Карабахом" в первом туре основного этапа Лиги Европы.
Голы в составе "шпор" забивали Бреннан Джонсон, Папе Матар Сарр и Доминик Соланке.
Стоит отметить, что ещё в самом начале встречи красную карточку получил защитник "Тоттенхэма" Раду Дрегушин, а на 58-й минуте не реализовал пенальти вингер "Карабаха" Турал Байрамов.
Лига Европы, основной этап, 1-й тур
Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)
"Тоттенхэм" — "Карабах" 3:0
Голы: Джонсон (12), Сарр (53), Соланке (68)
Удаление: Дрегушин (8)
Нереализованный пенальти: Байрамов (58)
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