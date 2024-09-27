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Не помогло и численное преимущество. Тоттенхэм - Карабах 3:0. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
Обновлено

Силы слишком не равны

Не помогло и численное преимущество. Тоттенхэм - Карабах 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Тоттенхэм" легко разобрался с "Карабахом" в первом туре основного этапа Лиги Европы.

Голы в составе "шпор" забивали Бреннан Джонсон, Папе Матар Сарр и Доминик Соланке.

Стоит отметить, что ещё в самом начале встречи красную карточку получил защитник "Тоттенхэма" Раду Дрегушин, а на 58-й минуте не реализовал пенальти вингер "Карабаха" Турал Байрамов.

Лига Европы, основной этап, 1-й тур

Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)

"Тоттенхэм" — "Карабах" 3:0

Голы: Джонсон (12), Сарр (53), Соланке (68)

Удаление: Дрегушин (8)

Нереализованный пенальти: Байрамов (58)

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Тоттенхэм (Лондон) Карабах (Агдам)
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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