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Тренер Айнтрахта о 3:3 с Викторией Пльзень: Мы показали приличную игру со странным для нас результатом

Лига Европы

Орлы были близки к победе

Тренер Айнтрахта о 3:3 с Викторией Пльзень: Мы показали приличную игру со странным для нас результатом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Во Франкфурте состоялся самый результативный матч вчерашнего игрового дня в Лиге Европы. "Айнтрахт" до 87-й минуты вел со счетом 3:1, однако дубль в конце встречи от Вацлава Емелки похоронил все шансы хозяев на первую победу немцев на этом турнире. Главный тренер "орлов" Дино Топпмеллер на послематчевой пресс-конференции подчеркнул, что его команда потеряла важные три очка в этой игре.

"Мы показали приличную игру с удивительным для нас результатом. Мы хорошо защищались и пропустили очень мало. Затем был ключевой момент: у нас был шанс сделать счет 2:0, мы им не воспользовались, и первый удар "Пльзеня" по воротам был вроде бы точный. После двух замен [на 61-й минуте; прим. ред.] мы хорошо вошли в игру и повели 3:1. У нас был шанс сделать счет 4:1, но мы снова не забили. Наши соперники превращают два момента в два гола. Это раздражает, потому что они забивают с двух длинных вбрасываний. 3:2 - это хорошо сыграно, 3:3 - это глупо. В общем, мы можем многому научиться из этой игры, мы должны всегда оставаться бдительными и не чувствовать себя слишком уверенно, когда имеем преимущество в два мяча. Мы слишком много теряли мяч после 3:1. Если бы мы больше контролировали мяч, можно было бы больше идти вперед и решать судьбу игры. Результат не очень приятный", - заявил Дино Топпмеллер.

Добавим, что следующий свой поединок в Лиге Европы "Айнтрахт" сыграет 3 октября на выезде против "Бешикташа".

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Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Виктория (Пльзень) Дино Топмеллер
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Источник:
Айнтрахт Франкфурт
Опубликовал: Александр Гресь
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